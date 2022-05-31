***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
31.05.2022 14:03
***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Cumhuriyet Mah. Silahşör Cad. Yeniyol Sk. No:8 / 2-3 Şişli İstanbul 2124443264 2122410090
Diğer Hususlar
Açıklama Şirketimizin telefon numarası 444 32 64 olarak değişmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033541
BIST
14:022.538
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 10,85
|Açılış
|: 2.539
|
|Önceki Kapanış
|: 2.527
|
2.554
En Düşük
2.528
14:0216,4027
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0225
|Açılış
|: 16,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3730
|
16,4373
En Düşük
16,3367
14:0217,5831
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0826
|Açılış
|: 17,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6000
|
17,7259
En Düşük
17,5317
14:02975,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -2,44
|Açılış
|: 975,00
|
|Önceki Kapanış
|: 977,44
|
980,54
En Düşük
972,51
BIST En Aktif Hisseler13:59
|MRGYO
|1,54
|21.910.258
|% 10,00
|
|SILVR
|14,13
|6.759.209
|% 9,96
|
|OZRDN
|11,74
|2.555.177
|% 9,93
|
|MZHLD
|73,20
|16.487.882
|% 9,91
|
|ESCOM
|16,10
|36.120.093
|% 9,15
|
|KZBGY
|69,75
|27.152.057
|% -9,94
|
|AKFGY
|2,29
|209.061.245
|% -7,29
|
|AVGYO
|3,14
|21.831.632
|% -6,27
|
|ROYAL
|3,00
|91.335
|% -3,85
|
|MNDRS
|3,26
|9.361.129
|% -3,83
|
|THYAO
|49,12
|4.249.051.871
|% -0,81
|
|TUPRS
|274,40
|1.440.785.061
|% 5,95
|
|SASA
|35,44
|1.376.281.395
|% 3,69
|
|GARAN
|14,63
|1.260.346.021
|% 1,81
|
|ASELS
|24,28
|1.058.188.181
|% 0,41
|
|DOHOL
|4,03
|850.409.940
|% 2,03
|
|EKGYO
|2,72
|555.251.176
|% 1,12
|
|TSKB
|2,26
|399.241.123
|% 7,11
|
|YKBNK
|4,64
|827.228.482
|% 1,98
|
|SKBNK
|1,27
|150.370.481
|% 1,60
|
|13:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3925
|16,4054
|% 0,15
|
|Euro
|17,5642
|17,5835
|% -0,47
|
|Sterlin
|20,5806
|20,6838
|% -0,40
|
|Frank
|17,0106
|17,1131
|% -0,17
|
|Riyal
|4,3581
|4,3800
|% 0,11
|
|13:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.851
|-4,46
|
|Altın Gr.
|975
|975
|-2,59
|
|Cumhuriyet
|6.491
|6.589
|-6,00
|
|Tam
|6.453
|6.615
|-12,26
|
|Yarım
|3.119
|3.200
|-5,92
|
|Çeyrek
|1.564
|1.600
|-2,96
|
|Gümüş.Ons
|21,71
|21,75
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|11,47
|11,48
|-0,11
|
|B. Petrol
|119
|119
|1,57
|