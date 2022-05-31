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***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

31.05.2022 14:03
***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Cumhuriyet Mah. Silahşör Cad. Yeniyol Sk. No:8 / 2-3 Şişli İstanbul 2124443264 2122410090

Diğer Hususlar
Açıklama Şirketimizin telefon numarası 444 32 64 olarak değişmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033541


BIST
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BIST USD EURO ALTIN
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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler13:59
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MRGYO 1,54 21.910.258 % 10,00  
SILVR 14,13 6.759.209 % 9,96  
OZRDN 11,74 2.555.177 % 9,93  
MZHLD 73,20 16.487.882 % 9,91  
ESCOM 16,10 36.120.093 % 9,15  
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13:59 Alış Satış %  
Dolar 16,3925 16,4054 % 0,15  
Euro 17,5642 17,5835 % -0,47  
Sterlin 20,5806 20,6838 % -0,40  
Frank 17,0106 17,1131 % -0,17  
Riyal 4,3581 4,3800 % 0,11  
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13:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.850 1.851 -4,46  
Altın Gr. 975 975 -2,59  
Cumhuriyet 6.491 6.589 -6,00  
Tam 6.453 6.615 -12,26  
Yarım 3.119 3.200 -5,92  
Çeyrek 1.564 1.600 -2,96  
Gümüş.Ons 21,71 21,75 -0,25  
Gümüş Gr. 11,47 11,48 -0,11  
B. Petrol 119 119 1,57  
Seans Raporu 13:59
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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