***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
02.08.2023 09:26
***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
HASAN PEKER Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanlığı Yönetim Kurulu Başkanlığı Evet 39 A Bağımsız Üye Değil -
FATİH PEKER Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 - Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi / Üye
MEHMET SERKAN KARABACAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Danışman İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Kurumsal Yönetim Komiste / Başkan, Denetimden Sorumlu Komite / Üye
ALPER SAHA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 27.10.2021 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değil
ÖZGÜR ULUPINAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 23.06.2023 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi - Üye, Denetimden Sorumlu Komite / Başkan, Riskin Erken Saptanması Komitesi / Başkan
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1179490
BIST
'
10:287.203
En Düşük
|Değişim
|: 0,48%
|| 34,42
|Açılış
|: 7.180
|
|Önceki Kapanış
|: 7.169
|
7.175
En Yüksek
7.235
10:2826,9697
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0340
|Açılış
|: 27,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9100
|
27,4330
En Düşük
26,9005
10:2829,6656
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0574
|Açılış
|: 29,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
30,2683
En Düşük
29,5443
10:281.689,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 5,66
|Açılış
|: 1.689,85
|
|Önceki Kapanış
|: 1.684,19
|
1.718,88
En Düşük
1.681,65
BIST En Aktif Hisseler10:25
|TETMT
|587,40
|3.099.529
|% 10,00
|
|MMCAS
|7,59
|276.405
|% 10,00
|
|MRSHL
|697,00
|32.964.000
|% 9,99
|
|SEYKM
|8,37
|7.793.541
|% 9,99
|
|UZERB
|269,80
|797.799
|% 9,99
|
|AVHOL
|113,40
|1.284.255
|% -10,00
|
|EDIP
|19,19
|9.103.352
|% -9,99
|
|PCILT
|34,28
|4.111.749
|% -9,98
|
|SNPAM
|17,70
|155.795
|% -7,18
|
|BALAT
|17,03
|85.167
|% -6,02
|
|THYAO
|234,70
|1.831.596.007
|% 1,60
|
|SASA
|64,75
|1.547.947.062
|% 0,54
|
|ASTOR
|113,60
|1.013.063.500
|% 0,44
|
|YKBNK
|14,21
|668.036.876
|% -0,84
|
|ASELS
|75,35
|662.768.094
|% 1,07
|
|EKGYO
|8,63
|426.234.587
|% 0,70
|
|YKBNK
|14,21
|668.036.876
|% -0,84
|
|GSDHO
|5,88
|244.382.235
|% 2,62
|
|IHLAS
|1,13
|45.939.002
|% 1,80
|
|IHYAY
|1,40
|54.949.124
|% 9,37
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9411
|26,9935
|% 0,21
|
|Euro
|29,6462
|29,6566
|% 0,16
|
|Sterlin
|34,3338
|34,5060
|% 0,05
|
|Frank
|30,6667
|30,8515
|% 0,02
|
|Riyal
|7,1702
|7,2062
|% 0,16
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.948
|1.949
|4,18
|
|Altın Gr.
|1.690
|1.690
|5,61
|
|Cumhuriyet
|11.300
|11.471
|-48,00
|
|Tam
|11.061
|11.157
|26,00
|
|Yarım
|5.535
|5.604
|13,00
|
|Çeyrek
|2.767
|2.802
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|24,27
|24,30
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|21,04
|21,06
|0,01
|
|B. Petrol
|85,52
|85,52
|0,61
|
Seans Raporu
10:25
daha fazla
-
10:40
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ALARK, ENKAI, KCHOL
-
10:40
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ODAS, KOZAA, THYAO
-
10:40XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 39, 68 artarak (% 0.62 ) 6, 434
-
10:40
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MRSHL, ATAKP, FZLGY, ULAS, MMCAS, SEYKM, UZERB, TETMT, IHYAY, EDATA
-
10:40
Tabandan işlem gören hisse senetleri : PCILT, EDIP, AVHOL