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***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

02.08.2023 09:26
***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
HASAN PEKER Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanlığı Yönetim Kurulu Başkanlığı Evet 39 A Bağımsız Üye Değil -
FATİH PEKER Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 - Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi / Üye
MEHMET SERKAN KARABACAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Danışman İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Kurumsal Yönetim Komiste / Başkan, Denetimden Sorumlu Komite / Üye
ALPER SAHA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 27.10.2021 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değil
ÖZGÜR ULUPINAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 23.06.2023 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi - Üye, Denetimden Sorumlu Komite / Başkan, Riskin Erken Saptanması Komitesi / Başkan




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1179490


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MRSHL 697,00 32.964.000 % 9,99  
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10:25 Alış Satış %  
Altın Ons 1.948 1.949 4,18  
Altın Gr. 1.690 1.690 5,61  
Cumhuriyet 11.300 11.471 -48,00  
Tam 11.061 11.157 26,00  
Yarım 5.535 5.604 13,00  
Çeyrek 2.767 2.802 6,00  
Gümüş.Ons 24,27 24,30 -0,01  
Gümüş Gr. 21,04 21,06 0,01  
B. Petrol 85,52 85,52 0,61  
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