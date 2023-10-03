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***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

03.10.2023 18:13
***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Recep Yılmaz Mali İşler Direktörü 01.05.2017 2124443264 ryilmaz@pekergyo.com
Murat Parmakçı Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi 21.06.2018 2124443264 mparmakci@pekergyo.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı 204470

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Hasan Peker 261.864.966,46 TRY 39,09
Halka Açık 407.968.780,53 TRY 60,91

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MURAT OKTAY Genel Müdür Üst Düzey Yönetici




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1199078


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Cumhuriyet 11.084 11.251 35,00  
Tam 10.842 10.973 33,00  
Yarım 5.438 5.503 11,00  
Çeyrek 2.711 2.752 6,00  
Gümüş.Ons 21,19 21,22 0,16  
Gümüş Gr. 18,74 18,76 0,18  
B. Petrol 91,15 91,15 0,44  
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