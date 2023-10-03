***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
03.10.2023 18:13
***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Recep Yılmaz Mali İşler Direktörü 01.05.2017 2124443264 ryilmaz@pekergyo.com
Murat Parmakçı Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi 21.06.2018 2124443264 mparmakci@pekergyo.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı 204470
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Hasan Peker 261.864.966,46 TRY 39,09
Halka Açık 407.968.780,53 TRY 60,91
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MURAT OKTAY Genel Müdür Üst Düzey Yönetici
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1199078
BIST