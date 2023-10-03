***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoRecep Yılmaz Mali İşler Direktörü 01.05.2017 2124443264 ryilmaz@pekergyo.comMurat Parmakçı Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi 21.06.2018 2124443264 mparmakci@pekergyo.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı 204470Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Hasan Peker 261.864.966,46 TRY 39,09Halka Açık 407.968.780,53 TRY 60,91Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerMURAT OKTAY Genel Müdür Üst Düzey Yöneticihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1199078BIST