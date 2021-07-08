***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
08.07.2021 17:44
***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )
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Türkçe
Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 1.850.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı 253.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakit karşılığı olmak üzere %400 oranında 1.012.000.000 TL artırılarak, 253.000.000 TL'den 1.265.000.000 TL'ye çıkartılması işlemine ilişkin 01.06.2021 tarihinde başlayan 30 günlük yeni pay alma hakkının kullandırım süreci 30.06.2021 tarihinde tamamlanarak sona ermiştir. Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların toplam nominal değeri 715.629.920,928 TL olup, ilgili paylar 13.07.2021 – 14.07.2021 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle, A1 Capital Menkul Kıymetler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birinci Piyasada nominal fiyattan az olmamak kaydıyla Birinci Piyasa'da oluşacak fiyat üzerinden satışa sunulacaktır. Sermaye artırımına ilişkin SPK tarafından onaylanmış olan Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu KAP'ta (www.kap.org.tr), Şirketimizin internet sitesinde (www.pekergyo.com) ve halka arzda satışa aracılık edecek A1 Capital Menkul Kıymetler A.Ş. 'nin internet sitesinde (www.a1capital.com.tr) yer almaktadır. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948950
BIST
17:471.375
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -15,68
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.373
17:478,6824
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0029
|Açılış
|: 8,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7330
En Düşük
8,6693
17:4710,3122
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0617
|Açılış
|: 10,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3365
En Düşük
10,2314
17:47504,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,47
|Açılış
|: 504,24
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
508,36
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler17:47
|TUREX
|11,57
|11.689.773
|% 9,98
|
|SILVR
|5,64
|36.306.092
|% 9,94
|
|DERHL
|4,54
|27.268.326
|% 9,93
|
|AVGYO
|3,01
|17.247.786
|% 9,85
|
|TRGYO
|3,41
|109.867.036
|% 9,65
|
|SNGYO
|4,23
|14.808.765
|% -10,00
|
|ERBOS
|121,70
|135.492.384
|% -9,99
|
|FADE
|19,41
|46.017.507
|% -9,97
|
|SRVGY
|82,35
|25.786.322
|% -9,95
|
|SANEL
|4,55
|5.100.804
|% -9,90
|
|GARAN
|8,56
|807.106.868
|% -1,95
|
|THYAO
|13,69
|703.739.716
|% -1,16
|
|KRDMD
|7,09
|540.798.963
|% -0,84
|
|PETKM
|5,36
|459.801.724
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,25
|388.343.361
|% -1,32
|
|YKBNK
|2,25
|388.343.361
|% -1,32
|
|EKGYO
|1,87
|271.824.822
|% -1,58
|
|GARAN
|8,56
|807.106.868
|% -1,95
|
|PETKM
|5,36
|459.801.724
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,09
|540.798.963
|% -0,84
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6804
|8,6824
|% -0,03
|
|Euro
|10,3074
|10,3122
|% 0,60
|
|Sterlin
|11,9283
|11,9881
|% -0,20
|
|Frank
|9,4609
|9,5178
|% 1,25
|
|Riyal
|2,3087
|2,3203
|% -0,01
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.800
|-3,70
|
|Altın Gr.
|504
|504
|0,47
|
|Cumhuriyet
|3.341
|3.391
|-3,00
|
|Tam
|3.326
|3.410
|3,15
|
|Yarım
|1.608
|1.649
|1,53
|
|Çeyrek
|806
|825
|0,76
|
|Gümüş.Ons
|25,88
|25,92
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|7,25
|7,26
|-0,05
|
|B. Petrol
|73,05
|73,05
|-0,38
|