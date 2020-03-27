***PENGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.03.2020 10:10
***PENGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PENGD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832553
BIST
11:2891.620
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 92,16
|Açılış
|: 91.834
|
|Önceki Kapanış
|: 91.528
|
92.299
En Düşük
91.305
11:286,4401
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0446
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,4451
En Düşük
6,3903
11:287,0991
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0393
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,1120
En Düşük
7,0479
11:28335,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,20
|Açılış
|: 335,31
|
|Önceki Kapanış
|: 335,50
|
337,11
En Düşük
333,90
BIST En Aktif Hisseler
|RYSAS
|6,38
|27.954.794
|% 10,00
|
|PGSUS
|34,54
|18.847.822
|% 10,00
|
|BNTAS
|2,42
|10.082.917
|% 10,00
|
|SASA
|7,26
|11.792.563
|% 10,00
|
|KAPLM
|5,06
|1.756.812
|% 10,00
|
|RTALB
|5,76
|5.869.930
|% -9,86
|
|GLRYH
|2,40
|3.949.853
|% -9,77
|
|QNBFB
|37,00
|493.653
|% -4,39
|
|UFUK
|2,52
|1.678
|% -4,18
|
|ISYAT
|2,10
|4.406.789
|% -4,11
|
|THYAO
|9,48
|441.251.727
|% 2,49
|
|GARAN
|8,10
|234.253.323
|% 2,02
|
|ASELS
|24,12
|202.082.765
|% -0,58
|
|IPEKE
|8,28
|113.866.634
|% 4,55
|
|KOZAA
|10,00
|105.791.173
|% 1,94
|
|IHLAS
|0,47
|33.752.184
|% 2,17
|
|IHLGM
|0,89
|63.036.526
|% 5,95
|
|ODAS
|1,34
|80.543.088
|% 0,75
|
|YKBNK
|1,93
|100.949.632
|% -0,52
|
|THYAO
|9,48
|441.251.727
|% 2,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8208
|7,8600
|% 0,50
|
|Frank
|6,6635
|6,7037
|% 0,75
|
|Riyal
|1,7101
|1,7186
|% 0,71
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.619
|1.622
|-8,93
|
|Altın Gr.
|335
|335
|-0,20
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,43
|14,49
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|2,99
|3,00
|0,04
|
|B. Petrol
|25,94
|25,94
|-0,40
|