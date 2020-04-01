***PENGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.04.2020 13:24
***PENGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PENGD]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PENGD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833786
BIST
14:4489.352
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -291,38
|Açılış
|: 88.286
|
|Önceki Kapanış
|: 89.644
|
90.399
En Düşük
87.889
14:446,6661
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0511
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,6717
En Düşük
6,6108
14:447,2933
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0007
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3102
En Düşük
7,2611
14:44341,20
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 5,43
|Açılış
|: 341,20
|
|Önceki Kapanış
|: 335,77
|
341,89
En Düşük
334,11
BIST En Aktif Hisseler
|DAGI
|2,09
|2.245.649
|% 10,00
|
|BMELK
|1,21
|103.991
|% 10,00
|
|DARDL
|4,62
|2.204.068
|% 10,00
|
|MEGAP
|1,76
|349.894
|% 10,00
|
|MEGAP
|1,76
|349.894
|% 10,00
|
|MTRYO
|3,13
|19.123.720
|% -9,80
|
|YBTAS
|4.575,00
|132.261
|% -8,53
|
|PEKGY
|2,49
|23.159.987
|% -7,78
|
|GEDIK
|17,66
|12.141.973
|% -7,49
|
|INFO
|7,96
|557.059
|% -6,24
|
|THYAO
|9,04
|552.785.797
|% -0,33
|
|ASELS
|23,12
|492.641.247
|% -2,03
|
|SASA
|8,93
|452.156.346
|% 1,82
|
|GARAN
|7,98
|420.002.704
|% -1,85
|
|PETKM
|3,33
|400.421.531
|% 9,90
|
|IHLGM
|1,09
|211.131.451
|% 3,81
|
|ODAS
|1,40
|209.805.183
|% 2,94
|
|IHLAS
|0,53
|69.058.263
|% 3,92
|
|KRDMD
|1,96
|253.377.086
|% 3,16
|
|PETKM
|3,33
|400.421.531
|% 9,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2236
|8,2649
|% 0,43
|
|Frank
|6,8692
|6,9106
|% 0,22
|
|Riyal
|1,7642
|1,7731
|% 0,66
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.590
|1.591
|13,58
|
|Altın Gr.
|341
|341
|5,47
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|13,93
|13,96
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|2,98
|2,99
|0,01
|
|B. Petrol
|25,50
|25,50
|-0,85
|