***PENGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.05.2020 14:49
***PENGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PENGD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PENGD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842220
BIST
15:1198.774
En Yüksek
|Değişim
|: -2,31%
|| -2.336,43
|Açılış
|: 100.254
|
|Önceki Kapanış
|: 101.110
|
100.254
En Düşük
98.585
15:117,0335
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0249
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0443
En Düşük
6,9956
15:117,6952
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0086
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7090
En Düşük
7,6562
15:11386,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 2,59
|Açılış
|: 386,10
|
|Önceki Kapanış
|: 383,51
|
387,60
En Düşük
381,66
BIST En Aktif Hisseler
|DOBUR
|8,69
|6.908.149
|% 10,00
|
|MRDIN
|6,16
|23.534.630
|% 10,00
|
|GLRYH
|11,44
|2.168.155
|% 10,00
|
|OYAYO
|6,17
|11.492.084
|% 9,98
|
|YONGA
|13,00
|246.896
|% 9,98
|
|ULUUN
|11,43
|1.656.710
|% -10,00
|
|DEVA
|14,58
|2.550.786
|% -10,00
|
|RAYSG
|6,48
|606.593
|% -10,00
|
|TKURU
|12,15
|290.319
|% -10,00
|
|DARDL
|6,40
|1.706.298
|% -9,99
|
|GSRAY
|2,71
|648.139.463
|% 5,04
|
|TSPOR
|5,77
|528.516.797
|% 8,87
|
|GARAN
|8,13
|397.513.120
|% -2,52
|
|ASELS
|26,48
|274.216.297
|% -2,43
|
|AVOD
|2,79
|271.913.603
|% 6,08
|
|GSRAY
|2,71
|648.139.463
|% 5,04
|
|AVOD
|2,79
|271.913.603
|% 6,08
|
|ODAS
|1,78
|168.432.848
|% -0,56
|
|TSPOR
|5,77
|528.516.797
|% 8,87
|
|AFYON
|2,94
|243.868.707
|% 9,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7240
|8,7678
|% -0,07
|
|Frank
|7,2633
|7,3070
|% 0,02
|
|Riyal
|1,8656
|1,8750
|% 0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.708
|6,92
|
|Altın Gr.
|386
|386
|2,71
|
|Cumhuriyet
|2.474
|2.527
|13,50
|
|Tam
|2.550
|2.589
|13,80
|
|Yarım
|1.237
|1.266
|6,80
|
|Çeyrek
|620
|633
|3,30
|
|Gümüş.Ons
|14,99
|15,01
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|0,01
|
|B. Petrol
|26,15
|26,15
|-0,29
|
Seans Raporu
daha fazla
-
15:18
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TOASO, TUPRS, TTKOM
-
15:18XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2211, 94 kaybederek (% -2.33 ) 92, 694
-
15:18
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EGCEY, EKIZ, EGCYO, COSMO, MMCAS, IZTAR, YONGA, SODSN, TACTR
-
15:18
Tabandan işlem gören hisse senetleri : UZERB, RODRG, VANGD, KERVN, AGYO, TKURU, HALKS, DARDL
-
15:18
RHEAG, CMENT, YONGA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında