***PENGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.07.2020 10:04
***PENGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PENGD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860657
BIST
09:55120.171
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 890,02
|Açılış
|: 120.171
|
|Önceki Kapanış
|: 119.281
|
120.171
En Düşük
120.171
09:556,8580
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0001
|Açılış
|: 6,9070
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9110
|
6,8593
En Düşük
6,8434
09:557,8637
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0132
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8650
|
7,8669
En Düşük
7,8334
09:55402,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,33
|Açılış
|: 402,02
|
|Önceki Kapanış
|: 400,69
|
402,11
En Düşük
400,15
BIST En Aktif Hisseler
|PENGD
|5,48
|17.641.643
|% 148,34
|
|ALGYO
|19,75
|62.293.106
|% 8,00
|
|HURGZ
|1,52
|6.968.160
|% 0,00
|
|GSRAY
|2,46
|47.069.793
|% 0,00
|
|GUBRF
|30,76
|238.227.595
|% 0,00
|
|HURGZ
|1,52
|6.968.160
|% 0,00
|
|GSRAY
|2,46
|47.069.793
|% 0,00
|
|GUBRF
|30,76
|238.227.595
|% 0,00
|
|ISGYO
|2,17
|124.978.360
|% 0,00
|
|KARSN
|3,16
|298.338.609
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,30
|1.447.384.954
|% 0,00
|
|SISE
|6,45
|1.092.454.726
|% 0,00
|
|ASELS
|33,14
|1.077.524.126
|% 0,00
|
|GUSGR
|5,42
|924.746.532
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,80
|756.738.193
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,30
|1.447.384.954
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,80
|756.738.193
|% 0,00
|
|GUSGR
|5,42
|924.746.532
|% 0,00
|
|SISE
|6,45
|1.092.454.726
|% 0,00
|
|ADESE
|2,51
|397.494.772
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6793
|8,7228
|% 0,28
|
|Frank
|7,2774
|7,3213
|% 0,05
|
|Riyal
|1,8228
|1,8320
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.823
|5,17
|
|Altın Gr.
|401
|401
|0,70
|
|Cumhuriyet
|2.604
|2.627
|4,30
|
|Tam
|2.682
|2.696
|4,50
|
|Yarım
|1.302
|1.319
|2,20
|
|Çeyrek
|653
|660
|1,10
|
|Gümüş.Ons
|20,40
|20,43
|0,49
|
|Gümüş Gr.
|4,49
|4,50
|0,11
|
|B. Petrol
|43,52
|43,52
|0,24
|