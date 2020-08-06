***PENGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.08.2020 12:00
***PENGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PENGD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865672
BIST
16:211.052
En Yüksek
|Değişim
|: -3,69%
|| -40,26
|Açılış
|: 1.091
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.094
En Düşük
1.038
16:217,2822
En Yüksek
|Değişim
|: 3,37%
|| 0,2376
|Açılış
|: 7,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1540
|
7,2839
En Düşük
7,0287
16:218,6652
En Yüksek
|Değişim
|: 3,44%
|| 0,2885
|Açılış
|: 8,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4550
|
8,6710
En Düşük
8,3315
16:21480,97
En Yüksek
|Değişim
|: 4,15%
|| 19,19
|Açılış
|: 480,97
|
|Önceki Kapanış
|: 461,79
|
481,82
En Düşük
460,61
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|47,18
|95.813.781
|% 9,98
|
|KLGYO
|8,71
|36.947.608
|% 9,97
|
|GLRYH
|16,58
|51.292.212
|% 9,95
|
|RAYSG
|6,19
|19.341.913
|% 9,95
|
|CRDFA
|5,88
|55.039.604
|% 9,91
|
|KARTN
|549,00
|12.120.084
|% -10,00
|
|KENT
|1.580,00
|1.203.960
|% -10,00
|
|PKENT
|696,00
|4.103.616
|% -10,00
|
|HALKS
|2,97
|39.378
|% -10,00
|
|KSTUR
|67,95
|49.189
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,97
|1.898.758.410
|% -5,74
|
|GARAN
|6,64
|1.178.706.435
|% -2,06
|
|SISE
|5,92
|966.151.425
|% -5,13
|
|AKBNK
|4,79
|910.949.303
|% -4,58
|
|ASELS
|15,91
|855.133.567
|% -5,52
|
|EKGYO
|1,97
|1.898.758.410
|% -5,74
|
|ODAS
|2,19
|539.097.625
|% -6,41
|
|YKBNK
|2,07
|441.055.339
|% -1,90
|
|TRKCM
|3,78
|744.319.866
|% -4,55
|
|AKBNK
|4,79
|910.949.303
|% -4,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5277
|9,5755
|% 3,42
|
|Frank
|7,9547
|8,0027
|% 2,97
|
|Riyal
|1,9310
|1,9407
|% 3,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.058
|2.058
|19,79
|
|Altın Gr.
|481
|481
|19,19
|
|Cumhuriyet
|3.301
|3.351
|182,00
|
|Tam
|3.296
|3.418
|234,30
|
|Yarım
|1.600
|1.656
|102,20
|
|Çeyrek
|802
|833
|54,90
|
|Gümüş.Ons
|28,14
|28,17
|1,20
|
|Gümüş Gr.
|6,59
|6,59
|0,48
|
|B. Petrol
|45,54
|45,54
|0,35
|