***PENGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.10.2020 10:03
***PENGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PENGD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882285
BIST
11:201.201
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 8,35
|Açılış
|: 1.195
|
|Önceki Kapanış
|: 1.193
|
1.202
En Düşük
1.195
11:207,8924
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0409
|Açılış
|: 7,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9320
|
7,9379
En Düşük
7,8706
11:209,2673
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0288
|Açılış
|: 9,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2800
|
9,3066
En Düşük
9,2236
11:20484,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,02
|Açılış
|: 484,63
|
|Önceki Kapanış
|: 484,61
|
486,73
En Düşük
482,70
BIST En Aktif Hisseler11:20
|SNGYO
|2,75
|103.658.288
|% 10,00
|
|MARTI
|1,76
|58.032.163
|% 10,00
|
|BFREN
|908,70
|72.056.454
|% 10,00
|
|KARTN
|845,90
|3.312.544
|% 10,00
|
|KONYA
|568,70
|10.639.808
|% 10,00
|
|YAPRK
|49,68
|5.402.925
|% -10,00
|
|KENT
|297,00
|130.680
|% -10,00
|
|MERKO
|21,60
|6.039.403
|% -10,00
|
|ARTI
|11,92
|603.307
|% -9,97
|
|COSMO
|8,78
|30.317
|% -9,95
|
|GARAN
|7,34
|822.572.192
|% 2,23
|
|SKBNK
|1,97
|374.846.305
|% 7,07
|
|ALBRK
|1,72
|324.964.777
|% 5,52
|
|PETKM
|4,55
|296.900.919
|% -1,73
|
|AKBNK
|5,31
|251.714.243
|% 2,12
|
|SKBNK
|1,97
|374.846.305
|% 7,07
|
|ALBRK
|1,72
|324.964.777
|% 5,52
|
|TSKB
|1,40
|212.050.064
|% 9,37
|
|IHLGM
|1,41
|175.656.337
|% -5,53
|
|GARAN
|7,34
|822.572.192
|% 2,23
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8901
|7,8924
|% -0,52
|
|Euro
|9,2595
|9,2673
|% -0,31
|
|Sterlin
|10,2235
|10,2748
|% 0,05
|
|Frank
|8,6025
|8,6544
|% -0,39
|
|Riyal
|2,0985
|2,1090
|% -0,49
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.911
|1.911
|11,55
|
|Altın Gr.
|485
|485
|0,02
|
|Cumhuriyet
|3.205
|3.254
|-6,00
|
|Tam
|3.191
|3.271
|5,77
|
|Yarım
|1.542
|1.582
|2,80
|
|Çeyrek
|774
|791
|1,39
|
|Gümüş.Ons
|24,67
|24,71
|0,54
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|0,10
|
|B. Petrol
|42,71
|42,71
|-0,22
|
Seans Raporu
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