***PENGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.11.2021 12:40
***PENGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PENGD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973928
BIST
13:101.543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 7,04
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.546
En Düşük
1.537
13:109,5363
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0000
|Açılış
|: 9,5280
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5100
|
9,5631
En Düşük
9,4675
13:1011,0588
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0158
|Açılış
|: 11,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9900
|
11,1023
En Düşük
10,9907
13:10550,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,28
|Açılış
|: 550,12
|
|Önceki Kapanış
|: 549,84
|
551,97
En Düşük
545,44
BIST En Aktif Hisseler13:10
|DOBUR
|64,40
|14.286.362
|% 9,99
|
|ERBOS
|122,80
|127.576.175
|% 9,94
|
|HEDEF
|3,77
|89.291.937
|% 9,91
|
|ZRGYO
|2,41
|85.516.785
|% 9,55
|
|YYAPI
|1,16
|48.368.600
|% 8,41
|
|KRGYO
|6,66
|43.158.087
|% -10,00
|
|NUGYO
|12,64
|31.024.773
|% -9,97
|
|BIOEN
|22,24
|241.741.753
|% -9,96
|
|AKFGY
|5,58
|23.678.601
|% -8,37
|
|MERIT
|24,78
|17.989.667
|% -7,68
|
|GARAN
|10,25
|1.563.023.113
|% 1,18
|
|TSPOR
|5,51
|879.548.557
|% -7,55
|
|THYAO
|15,40
|635.138.461
|% 0,79
|
|SISE
|8,59
|404.183.760
|% 0,70
|
|AKBNK
|6,08
|384.218.557
|% 2,18
|
|TSPOR
|5,51
|879.548.557
|% -7,55
|
|GARAN
|10,25
|1.563.023.113
|% 1,18
|
|YKBNK
|2,86
|377.306.163
|% 2,14
|
|MRGYO
|0,98
|83.936.901
|% 3,16
|
|GSRAY
|3,88
|308.083.440
|% -2,27
|
|13:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5325
|9,5363
|% 0,00
|
|Euro
|11,0543
|11,0588
|% -0,14
|
|Sterlin
|12,9709
|13,0360
|% -0,17
|
|Frank
|10,4202
|10,4830
|% -0,25
|
|Riyal
|2,5350
|2,5477
|% 0,01
|
|13:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|0,53
|
|Altın Gr.
|550
|550
|0,60
|
|Cumhuriyet
|3.633
|3.688
|13,00
|
|Tam
|3.617
|3.708
|14,76
|
|Yarım
|1.748
|1.794
|7,13
|
|Çeyrek
|877
|897
|3,57
|
|Gümüş.Ons
|23,95
|23,97
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|7,35
|7,36
|-0,02
|
|B. Petrol
|84,80
|84,80
|0,09
|