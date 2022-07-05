***PENGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.07.2022 14:58
***PENGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PENGD]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PENGD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041621
BIST
14:442.396
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -10,44
|Açılış
|: 2.418
|
|Önceki Kapanış
|: 2.406
|
2.426
En Düşük
2.387
14:4417,0101
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,1839
|Açılış
|: 17,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8450
|
17,0170
En Düşük
16,7799
14:4417,5257
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0111
|Açılış
|: 17,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5850
|
17,6240
En Düşük
17,4582
14:44982,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 4,68
|Açılış
|: 982,90
|
|Önceki Kapanış
|: 977,78
|
985,93
En Düşük
975,78
BIST En Aktif Hisseler14:42
|OYAYO
|10,38
|11.671.598
|% 9,15
|
|GZNMI
|45,80
|24.915.182
|% 8,84
|
|CANTE
|42,98
|34.950.843
|% 7,45
|
|UFUK
|65,40
|861.459
|% 7,30
|
|PEGYO
|2,27
|45.694.287
|% 7,08
|
|ULUSE
|207,00
|11.992.251
|% -10,00
|
|ISBTR
|43.333,30
|43.333
|% -7,91
|
|DIRIT
|2,36
|68.918
|% -7,09
|
|SERVE
|25,50
|263.039
|% -6,25
|
|DOBUR
|40,22
|403.503
|% -6,03
|
|THYAO
|46,82
|2.499.405.499
|% -1,80
|
|EREGL
|26,04
|1.029.696.453
|% 0,31
|
|HEKTS
|30,38
|1.014.739.468
|% 5,49
|
|SASA
|40,00
|932.941.729
|% -1,23
|
|SISE
|21,18
|881.018.174
|% -0,09
|
|EKGYO
|2,84
|832.043.743
|% 0,35
|
|YKBNK
|4,27
|599.327.695
|% -0,23
|
|ODAS
|2,79
|339.843.259
|% 2,20
|
|TSKB
|1,99
|128.483.915
|% 0,51
|
|KRDMD
|10,73
|640.827.297
|% 0,56
|
|14:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,0069
|17,0137
|% 1,11
|
|Euro
|17,5075
|17,5204
|% -0,09
|
|Sterlin
|20,3269
|20,4289
|% 0,21
|
|Frank
|17,5229
|17,6285
|% 0,60
|
|Riyal
|4,5097
|4,5324
|% 0,98
|
|14:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.799
|-9,14
|
|Altın Gr.
|982
|983
|4,90
|
|Cumhuriyet
|6.564
|6.663
|24,00
|
|Tam
|6.568
|6.647
|21,00
|
|Yarım
|3.215
|3.250
|10,00
|
|Çeyrek
|1.610
|1.624
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,72
|19,75
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|10,76
|10,78
|-0,03
|
|B. Petrol
|112
|112
|-1,81
|