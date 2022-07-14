***PENGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.07.2022 11:03
***PENGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PENGD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045285
BIST
17:282.391
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -17,47
|Açılış
|: 2.407
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.421
En Düşük
2.385
17:2817,4926
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0687
|Açılış
|: 17,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5650
|
17,5115
En Düşük
17,3708
17:2817,4775
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0882
|Açılış
|: 17,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6100
|
17,5893
En Düşük
17,4087
17:28958,86
En Yüksek
|Değişim
|: -1,27%
|| -12,32
|Açılış
|: 958,86
|
|Önceki Kapanış
|: 971,18
|
974,14
En Düşük
954,87
BIST En Aktif Hisseler17:28
|DOAS
|91,35
|192.524.996
|% 9,99
|
|DOBUR
|46,60
|11.253.732
|% 9,96
|
|KLRHO
|10,38
|22.808.778
|% 9,96
|
|TSGYO
|4,79
|37.302.594
|% 9,86
|
|MARTI
|1,89
|91.199.100
|% 8,62
|
|SILVR
|22,04
|4.956.245
|% -9,97
|
|GESAN
|51,60
|319.655.957
|% -8,75
|
|SNKRN
|17,78
|642.080
|% -6,37
|
|DAGHL
|23,44
|9.249.861
|% -6,31
|
|IZFAS
|2,36
|4.997.736
|% -5,98
|
|THYAO
|48,14
|5.456.802.504
|% -2,15
|
|SISE
|20,52
|1.075.132.266
|% -1,44
|
|ODAS
|3,25
|921.180.848
|% 6,56
|
|EREGL
|25,90
|853.675.926
|% -0,31
|
|KARSN
|7,31
|737.802.210
|% 5,79
|
|ODAS
|3,25
|921.180.848
|% 6,56
|
|EKGYO
|2,96
|720.102.438
|% 5,34
|
|TSKB
|2,09
|248.747.881
|% 4,50
|
|YKBNK
|4,17
|502.250.918
|% -0,24
|
|THYAO
|48,14
|5.456.802.504
|% -2,15
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,4842
|17,4926
|% 0,39
|
|Euro
|17,4665
|17,4775
|% -0,50
|
|Sterlin
|20,5494
|20,6525
|% -0,39
|
|Frank
|17,6633
|17,7697
|% -0,23
|
|Riyal
|4,6446
|4,6679
|% 0,48
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.705
|-30,45
|
|Altın Gr.
|957
|957
|-14,33
|
|Cumhuriyet
|6.533
|6.632
|-35,00
|
|Tam
|6.552
|6.677
|-56,00
|
|Yarım
|3.192
|3.252
|-25,00
|
|Çeyrek
|1.601
|1.625
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|18,21
|18,23
|-1,00
|
|Gümüş Gr.
|10,23
|10,25
|-0,52
|
|B. Petrol
|96,12
|96,12
|-3,45
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