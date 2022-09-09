***PENGD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
09.09.2022 14:55
***PENGD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler PENGD
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Oğuzhan Şahinkaya tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061926
BIST
14:543.536
En Yüksek
|Değişim
|: 2,87%
|| 98,51
|Açılış
|: 3.437
|
|Önceki Kapanış
|: 3.437
|
3.546
En Düşük
3.452
14:5418,2445
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0215
|Açılış
|: 18,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3450
|
18,2530
En Düşük
18,2238
14:5418,3323
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,1029
|Açılış
|: 18,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2400
|
18,4565
En Düşük
18,2247
14:541.009,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 8,23
|Açılış
|: 1.009,75
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,51
|
1.014,42
En Düşük
1.001,21
BIST En Aktif Hisseler14:52
|GARAN
|26,18
|2.850.561.839
|% 10,00
|
|ISCTR
|12,44
|3.733.932.088
|% 9,99
|
|HALKB
|13,76
|1.387.265.363
|% 9,99
|
|GRNYO
|4,96
|3.139.834
|% 9,98
|
|KRDMD
|14,26
|3.730.312.088
|% 9,95
|
|DIRIT
|3,25
|180.487
|% -7,67
|
|HEDEF
|9,16
|35.789.721
|% -6,63
|
|DOGUB
|9,57
|5.123.351
|% -5,81
|
|MTRKS
|36,00
|41.871.056
|% -5,61
|
|BRMEN
|3,70
|462.437
|% -5,61
|
|AKBNK
|15,96
|11.640.055.081
|% 5,35
|
|YKBNK
|9,12
|6.932.417.616
|% 7,17
|
|EREGL
|33,18
|6.070.284.631
|% 7,38
|
|THYAO
|73,85
|4.414.329.364
|% 1,16
|
|EKGYO
|5,13
|4.124.996.097
|% 4,91
|
|EKGYO
|5,13
|4.124.996.097
|% 4,91
|
|YKBNK
|9,12
|6.932.417.616
|% 7,17
|
|AKBNK
|15,96
|11.640.055.081
|% 5,35
|
|ISCTR
|12,44
|3.733.932.088
|% 9,99
|
|KRDMD
|14,26
|3.730.312.088
|% 9,95
|
|14:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2355
|18,2420
|% 0,10
|
|Euro
|18,3169
|18,3245
|% 0,52
|
|Sterlin
|21,0365
|21,1420
|% 0,63
|
|Frank
|18,9082
|19,0221
|% 1,05
|
|Riyal
|4,8387
|4,8630
|% 0,06
|
|14:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.720
|1.721
|11,78
|
|Altın Gr.
|1.012
|1.012
|10,83
|
|Cumhuriyet
|6.760
|6.862
|32,00
|
|Tam
|6.798
|6.855
|26,00
|
|Yarım
|3.312
|3.356
|18,00
|
|Çeyrek
|1.661
|1.677
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|18,64
|18,67
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|10,96
|10,98
|0,10
|
|B. Petrol
|90,92
|90,92
|1,77
|
Seans Raporu
14:52
daha fazla
-
15:07RALYH
Yüzde 8.09 oranında artışla 21.90 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 958, 866 adet işlem
-
15:06HALKB
Yüzde 9.99 oranında artışla 13.76 lira fiyatla işlem gören hissede 102, 186, 358 adet işlem
-
15:03XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 128, 7 artarak (% 3.42 ) 3, 895
-
15:03XU100
Endeks 3, 537 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 91 üstünde . İşlem hacmi 69, 762.00 milyon TL de
-
15:03KRDMB
Yüzde 9.33 oranında artışla 11.02 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 369, 886 adet işlem