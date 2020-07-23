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***PENGD*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu

23.07.2020 10:11
GÜNCEL HABERLER



***PENGD*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )

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Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu

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Açıklamalar

 
  
PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.'nin 21.07.2020 tarihinde başlayan % 214,7482 oranında bedelli sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş hisse senetlerinin rüçhan haklarını kullanmak isteyen üyelerin haklarını 04.08.2020 tarihi dahil olmak üzere Merkezi Kaydi Sistem çalışma süresi içerisinde kullanmaları gerekmektedir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861300


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ALKA 13,09 17.576.789 % 10,00  
PKENT 592,90 1.541.540 % 10,00  
UFUK 8,26 117.176 % 9,99  
KLNMA 52,25 4.888.562 % 9,95  
FRIGO 29,62 1.387.134 % 9,95  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6813 8,7249 % -0,21  
Frank 7,3453 7,3895 % 0,08  
Riyal 1,8203 1,8294 % -0,06  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.876 1.876 4,69  
Altın Gr. 413 413 0,68  
Cumhuriyet 2.682 2.704 6,70  
Tam 2.763 2.775 6,80  
Yarım 1.341 1.357 3,40  
Çeyrek 673 680 1,70  
Gümüş.Ons 22,77 22,82 -0,21  
Gümüş Gr. 5,01 5,02 -0,05  
B. Petrol 44,47 44,47 0,19  
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