***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
14.08.2020 14:51
***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.07.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş (A member firm of Grant Thornton International)
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
14.08.2020
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimiz Denetimden Sorumlu Komitesi'nin görüşü alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş (A member firm of Grant Thornton International)'nin seçilmesine karar verilmiş olup bu seçim 14.08.2020 tarihinde yapılan Genel Kurul'da onaylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868981
BIST
16:091.082
En Yüksek
|Değişim
|: -1,65%
|| -18,16
|Açılış
|: 1.094
|
|Önceki Kapanış
|: 1.100
|
1.096
En Düşük
1.077
16:097,3768
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0359
|Açılış
|: 7,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,3824
En Düşük
7,3269
16:098,7273
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0492
|Açılış
|: 8,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6750
|
8,7322
En Düşük
8,6435
16:09462,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 1,17
|Açılış
|: 462,19
|
|Önceki Kapanış
|: 461,01
|
463,53
En Düşük
458,69
BIST En Aktif Hisseler16:09
|RTALB
|47,30
|919.963.942
|% 10,00
|
|KENT
|2.289,90
|7.909.315
|% 10,00
|
|BAYRK
|7,27
|12.865.165
|% 9,98
|
|NETAS
|15,88
|84.145.310
|% 9,97
|
|AKSEN
|5,09
|151.871.799
|% 9,94
|
|RALYH
|16,11
|3.015.301
|% -10,00
|
|BURVA
|54,90
|1.539.506
|% -10,00
|
|KLGYO
|8,38
|83.157.277
|% -9,99
|
|BURCE
|19,61
|7.462.063
|% -9,96
|
|KUTPO
|26,62
|18.620.344
|% -9,95
|
|EKGYO
|1,98
|928.278.715
|% 0,00
|
|RTALB
|47,30
|919.963.942
|% 10,00
|
|THYAO
|11,05
|724.879.498
|% -0,81
|
|TUPRS
|78,40
|545.365.425
|% 0,00
|
|ASELS
|17,21
|489.904.824
|% -2,16
|
|EKGYO
|1,98
|928.278.715
|% 0,00
|
|TSKB
|1,10
|158.428.921
|% -1,79
|
|DOHOL
|2,06
|265.777.902
|% 1,48
|
|SKBNK
|1,47
|163.388.605
|% -1,34
|
|KRDMD
|2,76
|304.756.795
|% -1,78
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3736
|7,3768
|% 0,49
|
|Euro
|8,7214
|8,7273
|% 0,57
|
|Sterlin
|9,6554
|9,7038
|% 0,98
|
|Frank
|8,0781
|8,1267
|% 0,54
|
|Riyal
|1,9610
|1,9708
|% 0,50
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|462
|462
|0,72
|
|Cumhuriyet
|3.078
|3.125
|34,00
|
|Tam
|3.063
|3.142
|33,32
|
|Yarım
|1.480
|1.520
|16,11
|
|Çeyrek
|743
|760
|8,06
|
|Gümüş.Ons
|26,73
|26,75
|-0,75
|
|Gümüş Gr.
|6,32
|6,32
|-0,17
|
Seans Raporu
16:09
daha fazla
-
16:24XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -16, 57 kaybederek (% -1.64 ) 994
-
16:24
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KRDMB, TKURU, BSOKE
-
16:24
Tabandan işlem gören hisse senetleri : AKFGY, DERIM, MARTI, UZERB
-
16:24
BAYRK, NUHCM, TKURU değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:24
UZERB, BURCE, LINK değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında