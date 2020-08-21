***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
21.08.2020 13:06
***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.08.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş (A member firm of Grant Thornton International)
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
14.08.2020
Tescil Tarihi
18.08.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
19.08.2020 sayı:10141
Açıklamalar
Şirketimiz Denetimden Sorumlu Komitesi'nin görüşü alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş (A member firm of Grant Thornton International)'nin seçilmesine karar verilmiş olup bu seçim 14.08.2020 tarihinde yapılan Genel Kurul'da onaylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir. Şirketimizin 14.08.2020 tarihinde yapılan 2019 Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan bu karar 18.08.2020 tarihinde Bursa Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olup,19.08.2020 tarih ve 10141 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870575
BIST
15:541.120
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -6,70
|Açılış
|: 1.133
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.141
En Düşük
1.107
15:547,3337
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0362
|Açılış
|: 7,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3530
|
7,3403
En Düşük
7,1952
15:548,6411
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0175
|Açılış
|: 8,6250
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|Önceki Kapanış
|: 8,6650
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8,7168
En Düşük
8,4895
15:54457,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,18
|Açılış
|: 457,13
|
|Önceki Kapanış
|: 456,95
|
460,26
En Düşük
443,97
BIST En Aktif Hisseler15:54
|GARFA
|12,32
|16.999.937
|% 10,00
|
|TKURU
|88,10
|3.680.738
|% 9,99
|
|IZFAS
|2,98
|1.739.164
|% 9,96
|
|EMKEL
|3,00
|10.601.122
|% 9,89
|
|ISGSY
|7,23
|7.052.711
|% 9,88
|
|TGSAS
|7,84
|4.776.089
|% -9,99
|
|NIBAS
|17,15
|21.489
|% -9,97
|
|FADE
|5,01
|5.796.710
|% -9,89
|
|ARTI
|2,42
|294.519
|% -9,70
|
|EPLAS
|15,25
|128.084
|% -9,66
|
|PETKM
|4,33
|4.752.579.168
|% -6,88
|
|TUPRS
|86,05
|3.571.460.315
|% -6,47
|
|GARAN
|7,18
|1.487.908.012
|% 0,56
|
|AKBNK
|5,10
|916.655.225
|% 0,39
|
|RTALB
|55,90
|888.800.085
|% 6,68
|
|PETKM
|4,33
|4.752.579.168
|% -6,88
|
|EKGYO
|2,01
|530.566.651
|% -0,99
|
|YKBNK
|2,17
|570.273.315
|% 0,46
|
|ZOREN
|2,73
|645.473.431
|% -6,19
|
|GARAN
|7,18
|1.487.908.012
|% 0,56
|
|15:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3306
|7,3337
|% 0,50
|
|Euro
|8,6327
|8,6411
|% -0,20
|
|Sterlin
|9,5638
|9,6118
|% -0,54
|
|Frank
|7,9934
|8,0415
|% -0,19
|
|Riyal
|1,9466
|1,9564
|% 0,33
|
|15:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.935
|-11,92
|
|Altın Gr.
|455
|455
|-1,48
|
|Cumhuriyet
|3.024
|3.070
|-9,00
|
|Tam
|3.016
|3.094
|-0,88
|
|Yarım
|1.458
|1.497
|-0,42
|
|Çeyrek
|731
|748
|-0,21
|
|Gümüş.Ons
|26,67
|26,71
|-0,55
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|-0,10
|
|B. Petrol
|44,47
|44,47
|-0,41
|