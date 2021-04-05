***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
05.04.2021 21:24
***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Aday Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimiz Denetimden Sorumlu Komite'sinin görüşü alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Aday Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.' nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923605
BIST
18:051.442
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 11,87
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.430
|
1.443
En Düşük
1.429
18:058,1091
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0434
|Açılış
|: 8,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
|
8,2475
En Düşük
8,0854
18:059,6038
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0209
|Açılış
|: 9,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,7115
En Düşük
9,5328
18:05450,39
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -3,73
|Açılış
|: 450,36
|
|Önceki Kapanış
|: 454,13
|
458,35
En Düşük
448,93
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ERBOS
|75,90
|48.948.642
|% 10,00
|
|SNKRN
|38,50
|5.131.973
|% 10,00
|
|JANTS
|909,70
|312.384.499
|% 10,00
|
|IZFAS
|12,99
|30.846.416
|% 9,99
|
|EGGUB
|229,00
|185.800.922
|% 9,99
|
|BJKAS
|8,28
|1.040.566.146
|% -10,00
|
|TRILC
|65,70
|179.614.963
|% -10,00
|
|BTCIM
|15,23
|21.523.955
|% -9,99
|
|UTPYA
|29,90
|1.126.602
|% -9,99
|
|DENGE
|7,13
|2.298.892
|% -9,97
|
|EKGYO
|2,02
|1.571.204.400
|% 5,21
|
|BJKAS
|8,28
|1.040.566.146
|% -10,00
|
|KOZAL
|126,10
|931.563.870
|% 0,80
|
|GARAN
|6,90
|867.894.139
|% 0,27
|
|GUBRF
|77,95
|774.590.736
|% 6,78
|
|EKGYO
|2,02
|1.571.204.400
|% 5,21
|
|IHLGM
|1,16
|174.880.320
|% 3,57
|
|ODAS
|3,72
|500.292.302
|% 5,98
|
|GARAN
|6,90
|867.894.139
|% 0,27
|
|BJKAS
|8,28
|1.040.566.146
|% -10,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1034
|8,1091
|% -0,53
|
|Euro
|9,5746
|9,6038
|% 0,22
|
|Sterlin
|11,2452
|11,3016
|% 0,04
|
|Frank
|8,6283
|8,6803
|% 0,16
|
|Riyal
|2,1565
|2,1673
|% -0,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.726
|-6,17
|
|Altın Gr.
|450
|450
|-3,75
|
|Cumhuriyet
|2.984
|3.029
|1,00
|
|Tam
|2.971
|3.046
|-1,41
|
|Yarım
|1.436
|1.473
|-0,69
|
|Çeyrek
|720
|737
|-0,34
|
|Gümüş.Ons
|24,70
|24,73
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|-0,09
|
|B. Petrol
|62,39
|62,39
|-2,47
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59IZFAS
Yüzde 9.99 oranında artışla 12.99 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 420, 416 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, TAVHL, EKGYO
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 62 artarak (% 0.62 ) 1, 240
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SNKRN, JANTS, OLMIP, MARKA, DERHL, ERBOS, IZFAS, AVGYO, BANVT, NTGAZ
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : UMPAS, RTALB, FORMT, BJKAS, BTCIM, RODRG, UTPYA, TRILC, IDEAS, GLRYH