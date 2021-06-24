***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
24.06.2021 15:56
***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Aday Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
24.06.2021
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimiz Denetimden Sorumlu Komite'sinin görüşü alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Aday Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.' nin seçilmesine karar verilmiş olup bu seçim 24.06.2021 tarihinde yapılan Genel Kurul'da onaylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943966
BIST
16:271.414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 11,55
|Açılış
|: 1.405
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
|
1.415
En Düşük
1.405
16:278,6940
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0540
|Açılış
|: 8,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6200
|
8,7004
En Düşük
8,6368
16:2710,3994
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0890
|Açılış
|: 10,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,4017
En Düşük
10,3104
16:27498,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 4,71
|Açılış
|: 498,94
|
|Önceki Kapanış
|: 494,23
|
500,02
En Düşük
492,96
BIST En Aktif Hisseler16:27
|DMSAS
|7,81
|73.369.349
|% 10,00
|
|BAGFS
|17,49
|1.977.916
|% 10,00
|
|DENGE
|3,41
|276.046
|% 10,00
|
|TKURU
|203,70
|6.812.679
|% 9,99
|
|RTALB
|22,02
|55.945.271
|% 9,99
|
|CEOEM
|13,49
|146.274.193
|% -9,95
|
|TSGYO
|3,17
|16.973.206
|% -6,21
|
|SNKRN
|29,10
|183.836
|% -5,83
|
|FLAP
|2,58
|25.081.311
|% -5,15
|
|VKGYO
|1,59
|50.834.702
|% -4,79
|
|THYAO
|14,61
|778.733.603
|% 0,34
|
|GARAN
|8,40
|760.926.987
|% 1,57
|
|EKGYO
|2,13
|530.050.566
|% 0,95
|
|YKBNK
|2,25
|516.253.177
|% 3,21
|
|KRDMD
|6,70
|408.040.699
|% 0,75
|
|EKGYO
|2,13
|530.050.566
|% 0,95
|
|YKBNK
|2,25
|516.253.177
|% 3,21
|
|GARAN
|8,40
|760.926.987
|% 1,57
|
|HALKB
|5,30
|369.850.008
|% 1,34
|
|KRDMD
|6,70
|408.040.699
|% 0,75
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6896
|8,6940
|% 0,63
|
|Euro
|10,3952
|10,3994
|% 0,86
|
|Sterlin
|12,0631
|12,1236
|% 0,29
|
|Frank
|9,4284
|9,4852
|% 0,61
|
|Riyal
|2,3109
|2,3225
|% 0,61
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.785
|5,60
|
|Altın Gr.
|498
|498
|4,24
|
|Cumhuriyet
|3.302
|3.352
|10,00
|
|Tam
|3.287
|3.370
|9,83
|
|Yarım
|1.589
|1.630
|4,75
|
|Çeyrek
|797
|815
|2,38
|
|Gümüş.Ons
|26,09
|26,12
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|7,28
|7,29
|0,09
|
|B. Petrol
|74,84
|74,84
|-0,35
|
Seans Raporu
16:27
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16:37TKURU
Yüzde 9.99 oranında artışla 203.70 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 147 adet işlem
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16:36
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16:36
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, GARAN, TRKCM
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16:36XU100
Endeks 1, 414 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 83 üstünde . İşlem hacmi 8, 912.00 milyon TL de
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16:36VKFYO
Yüzde 9.96 oranında artışla 8.06 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 874, 585 adet işlem