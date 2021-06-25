***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
25.06.2021 16:20
***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Aday Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
24.06.2021
Tescil Tarihi
25.06.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
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Açıklamalar
Şirketimiz Denetimden Sorumlu Komite'sinin görüşü alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Aday Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.' nin seçilmesine karar verilmiş olup bu seçim 24.06.2021 tarihinde yapılan Genel Kurul'da onaylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir. Şirketimizin 24.06.2021 tarihinde yapılan 2020 Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan bu karar 25.06.2021 tarihinde Bursa Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944156
BIST
16:071.403
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -7,83
|Açılış
|: 1.414
|
|Önceki Kapanış
|: 1.411
|
1.415
En Düşük
1.401
16:078,6952
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0135
|Açılış
|: 8,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7087
En Düşük
8,6753
16:0710,4070
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0011
|Açılış
|: 10,3700
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|Önceki Kapanış
|: 10,3650
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10,4094
En Düşük
10,3652
16:07499,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 2,87
|Açılış
|: 499,92
|
|Önceki Kapanış
|: 497,05
|
500,42
En Düşük
496,21
BIST En Aktif Hisseler16:07
|ALKA
|16,50
|4.826.790
|% 10,00
|
|CMBTN
|240,30
|16.960.013
|% 9,98
|
|TKURU
|224,00
|8.088.547
|% 9,97
|
|NIBAS
|13,12
|6.583.691
|% 9,97
|
|DENGE
|3,75
|1.692.082
|% 9,97
|
|KENT
|240,80
|2.899.433
|% -9,98
|
|CEOEM
|12,15
|33.358.120
|% -9,93
|
|SAMAT
|5,85
|58.481.448
|% -9,86
|
|BERA
|12,97
|147.400.000
|% -7,95
|
|QNBFB
|43,22
|114.680
|% -5,92
|
|THYAO
|14,37
|508.757.605
|% -1,64
|
|KRDMD
|6,87
|473.323.508
|% 2,38
|
|GARAN
|8,32
|409.179.467
|% -0,24
|
|VAKFN
|12,12
|334.027.173
|% -5,16
|
|FENER
|39,20
|329.093.461
|% 1,03
|
|EKGYO
|2,10
|209.125.756
|% -0,94
|
|YKBNK
|2,23
|199.981.675
|% -0,89
|
|KRDMD
|6,87
|473.323.508
|% 2,38
|
|GARAN
|8,32
|409.179.467
|% -0,24
|
|PETKM
|5,47
|265.710.146
|% 0,55
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6912
|8,6952
|% -0,16
|
|Euro
|10,4018
|10,4070
|% 0,01
|
|Sterlin
|12,0630
|12,1234
|% -0,23
|
|Frank
|9,4547
|9,5116
|% 0,06
|
|Riyal
|2,3115
|2,3231
|% -0,16
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.788
|12,41
|
|Altın Gr.
|499
|499
|2,29
|
|Cumhuriyet
|3.306
|3.356
|4,00
|
|Tam
|3.287
|3.369
|-1,69
|
|Yarım
|1.589
|1.630
|-0,81
|
|Çeyrek
|797
|815
|-0,41
|
|Gümüş.Ons
|26,21
|26,24
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,34
|0,07
|
|B. Petrol
|75,70
|75,70
|0,14
|
Seans Raporu
16:07
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16:22XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -8, 46 kaybederek (% -0.56 ) 1, 514
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BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, VKGYO, KENT
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16:22XU100
Endeks 1, 403 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 57 altında . İşlem hacmi 7, 076.00 milyon TL de
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16:22RTALB
Yüzde -4.81 oranında düşüşle 20.96 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 313, 831 adet işlem
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16:19TUCLK
Yüzde -3.70 oranında düşüşle 11.71 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 867, 775 adet işlem