***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
30.06.2021 13:41
***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Aday Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
24.06.2021
Tescil Tarihi
25.06.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
25.06.2021 sayı:10357
Açıklamalar
Şirketimiz Denetimden Sorumlu Komite'sinin görüşü alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Aday Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.' nin seçilmesine karar verilmiş olup bu seçim 24.06.2021 tarihinde yapılan Genel Kurul'da onaylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir. Şirketimizin 24.06.2021 tarihinde yapılan 2020 Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan bu karar 25.06.2021 tarihinde Bursa Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olup,25.06.2021 tarih ve 10357 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945035
BIST
14:041.368
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -3,91
|Açılış
|: 1.375
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.377
En Düşük
1.365
14:048,6973
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0366
|Açılış
|: 8,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7200
|
8,7452
En Düşük
8,6675
14:0410,3460
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0516
|Açılış
|: 10,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3600
|
10,4294
En Düşük
10,3114
14:04490,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -4,04
|Açılış
|: 490,52
|
|Önceki Kapanış
|: 494,56
|
496,17
En Düşük
489,34
BIST En Aktif Hisseler14:04
|FADE
|22,44
|56.923.949
|% 10,00
|
|KENT
|247,50
|753.885
|% 10,00
|
|PKENT
|2.585,80
|2.752.286
|% 9,99
|
|GEDIK
|7,93
|12.744.634
|% 9,99
|
|INVEO
|118,50
|13.978.676
|% 9,93
|
|EUKYO
|6,66
|4.274.653
|% -10,00
|
|OZRDN
|9,86
|15.417.472
|% -9,95
|
|TACTR
|32,10
|2.483.576
|% -8,49
|
|DENGE
|2,84
|1.349.596
|% -7,49
|
|UMPAS
|1,31
|22.697
|% -6,43
|
|GARAN
|8,35
|873.536.711
|% 1,21
|
|THYAO
|13,46
|565.756.348
|% 0,52
|
|KUTPO
|63,00
|418.585.768
|% 5,44
|
|EREGL
|18,16
|259.893.680
|% -0,60
|
|SASA
|28,20
|252.579.843
|% -0,28
|
|EKGYO
|1,90
|220.646.632
|% -1,04
|
|GARAN
|8,35
|873.536.711
|% 1,21
|
|YKBNK
|2,17
|218.770.562
|% 0,46
|
|AKBNK
|5,30
|248.884.217
|% -0,38
|
|SKBNK
|1,07
|45.002.159
|% 0,00
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6943
|8,6973
|% -0,42
|
|Euro
|10,3323
|10,3460
|% -0,50
|
|Sterlin
|11,9963
|12,0565
|% -0,46
|
|Frank
|9,3660
|9,4224
|% -0,80
|
|Riyal
|2,3081
|2,3196
|% -0,58
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.759
|1.759
|-1,85
|
|Altın Gr.
|491
|491
|-3,70
|
|Cumhuriyet
|3.258
|3.307
|-2,00
|
|Tam
|3.238
|3.320
|-7,46
|
|Yarım
|1.565
|1.606
|-3,61
|
|Çeyrek
|785
|803
|-1,81
|
|Gümüş.Ons
|25,82
|25,85
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,20
|7,21
|-0,03
|
|B. Petrol
|75,02
|75,02
|0,74
|