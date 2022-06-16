***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
16.06.2022 17:22
***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
16.06.2022
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimiz Denetimden Sorumlu Komite'sinin görüşü alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.' nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiş olup
bu seçim 16.06.2022 tarihinde yapılan Genel Kurul'da onaylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037740
BIST
17:232.491
En Yüksek
|Değişim
|: -1,57%
|| -39,75
|Açılış
|: 2.536
|
|Önceki Kapanış
|: 2.531
|
2.544
En Düşük
2.469
17:2317,3076
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0699
|Açılış
|: 17,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2950
|
17,3261
En Düşük
17,1975
17:2318,1898
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,1702
|Açılış
|: 18,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0300
|
18,1898
En Düşük
17,9707
17:231.016,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,33
|Açılış
|: 1.016,93
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,60
|
1.021,85
En Düşük
1.010,64
BIST En Aktif Hisseler17:21
|SANEL
|6,16
|5.785.387
|% 10,00
|
|UFUK
|73,70
|10.949.252
|% 10,00
|
|YGGYO
|22,38
|23.290.499
|% 9,92
|
|TSGYO
|4,89
|133.467.573
|% 9,89
|
|LIDFA
|9,60
|2.343.314
|% 9,09
|
|FONET
|13,42
|133.191.370
|% -9,51
|
|MEGAP
|5,89
|72.986.093
|% -8,96
|
|MEGAP
|5,89
|72.986.093
|% -8,96
|
|DOBUR
|51,00
|3.612.594
|% -7,27
|
|HEDEF
|6,76
|15.317.794
|% -5,59
|
|THYAO
|47,34
|4.509.450.272
|% -2,27
|
|SASA
|45,78
|2.896.836.116
|% 2,37
|
|EREGL
|29,30
|2.504.506.301
|% -2,20
|
|SISE
|21,18
|1.605.178.685
|% -2,84
|
|KRDMD
|13,10
|1.208.787.645
|% -0,76
|
|YKBNK
|4,67
|937.360.522
|% -1,89
|
|EKGYO
|2,55
|500.126.519
|% -1,92
|
|ODAS
|3,00
|472.678.312
|% 2,39
|
|DOHOL
|3,95
|624.341.667
|% -3,89
|
|ISCTR
|4,68
|725.090.287
|% -1,89
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2910
|17,3040
|% 0,38
|
|Euro
|18,1364
|18,1719
|% 0,85
|
|Sterlin
|21,1314
|21,2374
|% 1,09
|
|Frank
|17,7333
|17,8401
|% 2,77
|
|Riyal
|4,5963
|4,6194
|% 0,43
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.827
|-6,83
|
|Altın Gr.
|1.016
|1.016
|0,85
|
|Cumhuriyet
|6.765
|6.867
|27,00
|
|Tam
|6.745
|6.851
|-20,00
|
|Yarım
|3.311
|3.351
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.659
|1.675
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|21,54
|21,56
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,96
|11,98
|-0,04
|
|B. Petrol
|116
|116
|-2,51
|