***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 10.02.2021 tarih ve 2021/1 sayılı kararı ileŞirketimizin kayıtlı sermaye sistemi içerisinde bulunan mevcut 200.000.000-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 750.000.000-TL'ye yükseltilmesine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği uyarınca şirketimizin mevcut kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin de bu kapsamda 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesine Bu amaçla, ekte yer alan şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Hisseler" başlıklı Esas Sözleşmesi'nin 7. Maddesine ilişkin tadil tasarısının kabulünekarar verilmiş olup,Sermaye Piyasası Kurulu'na sözleşme değişikliğine uygun görüşleri için 10.02.2021 tarihinde (bugün) başvuru evrakları gönderilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908923BIST