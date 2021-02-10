***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
10.02.2021 18:23
***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 10.02.2021 tarih ve 2021/1 sayılı kararı ile
Şirketimizin kayıtlı sermaye sistemi içerisinde bulunan mevcut 200.000.000-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 750.000.000-TL'ye yükseltilmesine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği uyarınca şirketimizin mevcut kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin de bu kapsamda 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesine Bu amaçla, ekte yer alan şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Hisseler" başlıklı Esas Sözleşmesi'nin 7. Maddesine ilişkin tadil tasarısının kabulüne
karar verilmiş olup,
Sermaye Piyasası Kurulu'na sözleşme değişikliğine uygun görüşleri için 10.02.2021 tarihinde (bugün) başvuru evrakları gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908923
BIST
18:051.547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 3,06
|Açılış
|: 1.553
|
|Önceki Kapanış
|: 1.544
|
1.557
En Düşük
1.536
18:057,0581
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0105
|Açılış
|: 7,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1000
|
7,0894
En Düşük
7,0306
18:058,5651
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0059
|Açılış
|: 8,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,5978
En Düşük
8,5302
18:05417,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,25
|Açılış
|: 417,49
|
|Önceki Kapanış
|: 417,24
|
420,42
En Düşük
416,00
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SEKUR
|45,54
|42.480.380
|% 10,00
|
|TKURU
|401,50
|2.207.849
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,53
|405.071
|% 10,00
|
|ERBOS
|66,55
|23.340.280
|% 10,00
|
|BEYAZ
|15,74
|4.183.411
|% 9,99
|
|TGSAS
|35,84
|43.033.754
|% -9,99
|
|DIRIT
|9,82
|17.617.726
|% -9,99
|
|SERVE
|19,21
|1.123.286
|% -9,98
|
|TACTR
|34,12
|2.001.479
|% -9,97
|
|EKIZ
|13,90
|6.870.814
|% -9,97
|
|KOZAL
|136,80
|2.594.950.236
|% -0,51
|
|EKGYO
|2,63
|1.812.749.384
|% 1,15
|
|PETKM
|5,12
|1.363.174.276
|% -3,21
|
|GARAN
|10,18
|1.285.530.264
|% -0,20
|
|KRDMD
|7,03
|946.400.831
|% 0,14
|
|EKGYO
|2,63
|1.812.749.384
|% 1,15
|
|GSDHO
|2,74
|759.000.786
|% 3,01
|
|PETKM
|5,12
|1.363.174.276
|% -3,21
|
|ODAS
|4,21
|874.158.390
|% 1,69
|
|DOHOL
|3,51
|693.010.872
|% -0,85
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0516
|7,0581
|% -0,15
|
|Euro
|8,5569
|8,5651
|% -0,07
|
|Sterlin
|9,7394
|9,7882
|% 0,04
|
|Frank
|7,9003
|7,9478
|% 0,14
|
|Riyal
|1,8754
|1,8848
|% -0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.840
|4,13
|
|Altın Gr.
|417
|417
|-0,28
|
|Cumhuriyet
|2.790
|2.832
|-3,00
|
|Tam
|2.774
|2.845
|-4,84
|
|Yarım
|1.341
|1.376
|-2,35
|
|Çeyrek
|672
|688
|-1,17
|
|Gümüş.Ons
|27,02
|27,05
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,12
|-0,06
|
|B. Petrol
|61,55
|61,55
|0,33
|
Seans Raporu
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