***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme
30.06.2021 14:12
***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.08.2020
Açıklamalar
Penguen Gıda Sanayi A.Ş. Esas Sözleşmesi ektedir.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
7 25/06/2021 25/06/2021 10357
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945043
BIST
14:261.368
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -3,99
|Açılış
|: 1.375
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.377
En Düşük
1.365
14:268,6778
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,0561
|Açılış
|: 8,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7200
|
8,7452
En Düşük
8,6673
14:2610,3337
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,0639
|Açılış
|: 10,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3600
|
10,4294
En Düşük
10,3114
14:26491,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -3,15
|Açılış
|: 491,40
|
|Önceki Kapanış
|: 494,56
|
496,17
En Düşük
489,34
BIST En Aktif Hisseler14:26
|PKENT
|2.585,90
|5.728.655
|% 10,00
|
|FADE
|22,44
|57.086.190
|% 10,00
|
|GEDIK
|7,93
|12.765.331
|% 9,99
|
|INVEO
|118,50
|13.979.269
|% 9,93
|
|SELVA
|4,45
|4.874.089
|% 9,88
|
|EUKYO
|6,66
|4.283.092
|% -10,00
|
|OZRDN
|10,00
|21.550.145
|% -8,68
|
|TACTR
|32,10
|2.483.576
|% -8,49
|
|DENGE
|2,84
|1.349.596
|% -7,49
|
|VANGD
|5,41
|23.902.673
|% -6,88
|
|GARAN
|8,35
|900.081.795
|% 1,21
|
|THYAO
|13,46
|595.371.598
|% 0,52
|
|KUTPO
|62,80
|451.959.733
|% 5,10
|
|SASA
|27,68
|278.255.103
|% -2,12
|
|KOZAL
|118,30
|270.855.536
|% 0,94
|
|EKGYO
|1,90
|223.333.072
|% -1,04
|
|GARAN
|8,35
|900.081.795
|% 1,21
|
|YKBNK
|2,18
|220.748.927
|% 0,93
|
|AKBNK
|5,31
|259.050.502
|% -0,19
|
|THYAO
|13,46
|595.371.598
|% 0,52
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6758
|8,6778
|% -0,64
|
|Euro
|10,3206
|10,3337
|% -0,61
|
|Sterlin
|11,9983
|12,0584
|% -0,45
|
|Frank
|9,3601
|9,4165
|% -0,87
|
|Riyal
|2,3069
|2,3184
|% -0,63
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.760
|1.760
|-1,11
|
|Altın Gr.
|491
|491
|-3,15
|
|Cumhuriyet
|3.257
|3.306
|-3,00
|
|Tam
|3.241
|3.325
|-2,14
|
|Yarım
|1.567
|1.608
|-1,04
|
|Çeyrek
|786
|804
|-0,52
|
|Gümüş.Ons
|25,84
|25,88
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,22
|7,23
|-0,02
|
|B. Petrol
|75,22
|75,22
|0,94
|