***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler55.600.000 23.412.213 1.199.850 -1.006.995 12.947.069 110.959 -42.997.407 -14.842.222 34.423.467 3.161 34.426.628Transferler-14.842.222 14.842.222Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-306.172 711.031 404.859 1.362 406.221Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-12.947.069 12.947.069Dönem Sonu Bakiyeler55.600.000 23.412.213 1.199.850 -1.313.167 110.959 -44.892.560 711.031 34.828.326 4.523 34.832.849Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler55.600.000 23.412.213 1.199.850 -1.313.167 110.959 -44.892.560 711.031 34.828.326 4.523 34.832.849Transferler711.031 -711.031Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-394.232 -8.347.054 -8.741.286 447 -8.740.839Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)147.557.370 147.557.370 147.557.370Dönem Sonu Bakiyeler55.600.000 23.412.213 1.199.850 -1.707.399 147.557.370 110.959 -44.181.529 -8.347.054 173.644.410 4.970 173.649.380Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-32.326.439 -24.378.189Dönem Karı (Zararı)-8.346.607 406.221Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-15.998.415 -13.586.689Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10,11,12,13 4.282.584 2.273.332Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-5.935.039 266.566Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 440.547 266.566Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 124.414Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 -6.500.000Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.230.279 1.000.103Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16,17 1.230.279 1.000.103Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler22,23 -10.847.009 -12.198.212Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler21 224.273 603.053Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 320.885 -5.541.285Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler11 -5.201.462Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-72.926 9.754Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler22 -72.926 9.754İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-7.173.560 -10.341.068Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 4.701.961 -2.392.834Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -1.408.244 -2.292.578Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler8 -36.427.281 25.289.324Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)9,17 -5.003.193 412.965Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 19.889.439 -23.253.905Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)7,9,26 11.073.758 -8.104.040Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-31.518.582 -23.521.536Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler16,17 -807.857 -856.653YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-4.442.358 24.303.254Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri253 154.308Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri12 253 154.308Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-4.442.611 -1.411.054Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -4.442.611 -1.411.054Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri22 25.560.000FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI37.094.875 -1.934.740Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri5 47.941.884 10.263.472Ödenen Faiz23 -10.877.161 -12.566.202Alınan Faiz22 30.152 367.990YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)326.078 -2.009.675NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)326.078 -2.009.675DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.237.658 5.247.333DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 3.563.736 3.237.658Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 3.563.736 3.237.658Ticari Alacaklar15.618.174 20.760.682İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 15.618.174 20.760.682Diğer Alacaklar5.222.759 3.814.515İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 5.222.759 3.814.515Stoklar8 84.515.801 48.212.934Peşin Ödenmiş Giderler9 4.343.301 3.115.845Diğer Dönen Varlıklar17 17.909.305 14.133.568ARA TOPLAM131.173.076 93.275.202TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR131.173.076 93.275.202DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 230.982.879 63.113.186Kullanım Hakkı Varlıkları11 3.307.497Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 61.773 10.003Ertelenmiş Vergi Varlığı24 5.231.837TOPLAM DURAN VARLIKLAR246.257.149 73.760.026TOPLAM VARLIKLAR377.430.225 167.035.228KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 84.953.541 49.853.627Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 23.176.243 24.130.595Ticari Borçlar40.321.768 20.432.329İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 40.321.768 20.432.329Diğer Borçlar11.067.392 4.399.143İlişkili Taraflara Diğer Borçlar26 9.376.440 3.131.559İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 1.690.952 1.267.584Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 9.820.144 5.492.074Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler17 2.203.200 811.435ARA TOPLAM171.542.288 105.119.203TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER171.542.288 105.119.203UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 15.495.353 23.168.776Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 1.199.466Uzun Vadeli Karşılıklar3.527.922 2.714.934Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 3.527.922 2.714.934Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü24 13.215.282TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER32.238.557 27.083.176TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER203.780.845 132.202.379ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar173.644.410 34.828.326Ödenmiş Sermaye18 55.600.000 55.600.000Sermaye Düzeltme Farkları18 23.412.213 23.412.213Paylara İlişkin Primler (İskontolar)18 1.199.850 1.199.850Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)145.849.971 -1.313.167Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)145.849.971 -1.313.167Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)11 147.557.370Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -1.707.399 -1.313.167Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18 110.959 110.959Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-44.181.529 -44.892.560Net Dönem Karı veya Zararı25 -8.347.054 711.031Kontrol Gücü Olmayan Paylar4.970 4.523TOPLAM ÖZKAYNAKLAR173.649.380 34.832.849TOPLAM KAYNAKLAR377.430.225 167.035.228Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 176.373.422 183.135.212Satışların Maliyeti19 -152.814.001 -151.376.402TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)23.559.421 31.758.810BRÜT KAR (ZARAR)23.559.421 31.758.810Genel Yönetim Giderleri20 -12.859.368 -8.918.769Pazarlama Giderleri20 -9.540.955 -9.280.041Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 1.272.733 1.495.842Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -1.511.706 -3.250.720ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)920.125 11.805.122Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22 8.659.298 10.150.711Yatırım Faaliyetlerinden Giderler22 -9.754FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)9.579.423 21.946.079Finansman Gelirleri23 10.141.172 21.795.302Finansman Giderleri23 -27.738.985 -48.547.484SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-8.018.390 -4.806.103Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-328.217 5.518.496Dönem Vergi (Gideri) Geliri24 -7.332 -22.789Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 -320.885 5.541.285SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-8.346.607 712.393DÖNEM KARI (ZARARI)-8.346.607 712.393Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar447 1.362Ana Ortaklık Payları25 -8.347.054 711.031Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 -0,15010000 0,01280000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar147.163.138 -306.172Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)12 165.794.798Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -505.426 -392.528Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-18.126.234 86.356Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 -18.126.234 86.356Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)147.163.138 -306.172TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)138.816.531 406.221Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar447 1.362Ana Ortaklık Payları138.816.084 404.859http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826366BIST