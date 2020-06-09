***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler55.600.000 23.412.213 1.199.850 -1.313.167 110.959 -44.892.560 711.031 34.828.326 4.523 34.832.849Transferler711.031 -711.031Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-227.250 -7.467.862 -7.695.112 -13 -7.695.125Dönem Sonu Bakiyeler55.600.000 23.412.213 1.199.850 -1.540.417 110.959 -44.181.529 -7.467.862 27.133.214 4.510 27.137.724Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler55.600.000 23.412.213 1.199.850 -1.707.399 147.557.370 110.959 -44.181.529 -8.347.054 173.644.410 4.970 173.649.380Transferler-8.347.054 8.347.054Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-148.031 -7.495.958 -7.643.989 326 -7.643.663Dönem Sonu Bakiyeler55.600.000 23.412.213 1.199.850 -1.855.430 147.557.370 110.959 -52.528.583 -7.495.958 166.000.421 5.296 166.005.717Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-13.984.945 4.318.434Dönem Karı (Zararı)-7.495.632 -7.695.125Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler59.228 1.841.006Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10,11,12,13 1.554.456 534.713Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler571.910 2.075.585Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16,17 571.910 2.075.585Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler22,23 -2.395.915 -288.456Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler21 224.273 57.242Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 104.504 -538.078İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-6.540.019 11.199.872Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 -5.954.803 4.217.894Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -2.279.450 -617.445Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler8 21.093.860 14.262.258Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)9,17 -1.048.549 -314.058Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 -19.946.882 -4.360.191Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)7,9,26 1.595.805 -1.988.586Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-13.976.423 5.345.753Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler16,17 -8.522 -1.027.319YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.072.068 -109.040Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.072.068 -109.040Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -1.072.068 -109.040FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI13.067.529 -5.216.746Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri5 15.463.444 -4.928.290Ödenen Faiz23 -2.408.348 -304.345Alınan Faiz22 12.433 15.889YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.989.484 -1.007.352NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.989.484 -1.007.352DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.563.736 3.237.658DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.574.252 2.230.306Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 1.574.252 3.563.736Ticari Alacaklar21.572.977 15.618.174İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 21.572.977 15.618.174Diğer Alacaklar7.502.209 5.222.759İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 7.502.209 5.222.759Stoklar8 63.421.941 84.515.801Peşin Ödenmiş Giderler9 9.324.641 4.343.301Diğer Dönen Varlıklar17 13.976.514 17.909.305ARA TOPLAM117.372.534 131.173.076TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR117.372.534 131.173.076DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 11.905.000 11.905.000Maddi Duran Varlıklar12 231.127.559 230.982.879Kullanım Hakkı Varlıkları11 2.684.121 3.307.497Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 58.081 61.773TOPLAM DURAN VARLIKLAR245.774.761 246.257.149TOPLAM VARLIKLAR363.147.295 377.430.225KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 100.815.082 84.953.541Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 18.821.592 23.176.243Ticari Borçlar20.374.886 40.321.768İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 20.374.886 40.321.768Diğer Borçlar12.072.701 11.067.392İlişkili Taraflara Diğer Borçlar26 9.997.548 9.376.440İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 2.075.153 1.690.952Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 11.029.029 9.820.144Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler17 1.646.799 2.203.200ARA TOPLAM164.760.089 171.542.288TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER164.760.089 171.542.288UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 14.884.350 15.495.353Uzun Vadeli Karşılıklar4.219.105 3.527.922Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 4.219.105 3.527.922Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü24 13.278.034 13.215.282TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER32.381.489 32.238.557TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER197.141.578 203.780.845ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar166.000.421 173.644.410Ödenmiş Sermaye18 55.600.000 55.600.000Sermaye Düzeltme Farkları18 23.412.213 23.412.213Paylara İlişkin Primler (İskontolar)18 1.199.850 1.199.850Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)145.701.940 145.849.971Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)145.701.940 145.849.971Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)12 147.557.370 147.557.370Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -1.855.430 -1.707.399Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18 110.959 110.959Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-52.528.583 -44.181.529Net Dönem Karı veya Zararı25 -7.495.958 -8.347.054Kontrol Gücü Olmayan Paylar5.296 4.970TOPLAM ÖZKAYNAKLAR166.005.717 173.649.380TOPLAM KAYNAKLAR363.147.295 377.430.225Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 59.296.953 27.642.482Satışların Maliyeti19 -50.269.704 -26.688.582TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)9.027.249 953.900BRÜT KAR (ZARAR)9.027.249 953.900Genel Yönetim Giderleri20 -3.758.292 -2.334.179Pazarlama Giderleri20 -2.654.771 -2.206.889Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 569.287 892.877Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -930.920 -409.128ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.252.553 -3.103.419Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22 526.488 529.944FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.779.041 -2.573.475Finansman Gelirleri23 1.350.034 388.191Finansman Giderleri23 -11.515.591 -5.820.669SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-7.386.516 -8.005.953Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-109.116 538.078Dönem Vergi (Gideri) Geliri24 -4.612 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 -104.504 538.078SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-7.495.632 -7.467.875DÖNEM KARI (ZARARI)-7.495.632 -7.467.875Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar326 -13Ana Ortaklık Payları25 -7.495.958 -7.467.862Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 -0,13480000 -0,13430000DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-148.031 -227.250Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -189.783 -291.346Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler41.752 64.096Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 41.752 64.096Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-148.031 -227.250TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-7.643.663 -7.695.125Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar326 -13Ana Ortaklık Payları-7.643.989 -7.695.112http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850399BIST