***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler55.600.000 23.412.213 1.199.850 -1.313.167 110.959 -44.892.560 711.031 34.828.326 4.523 34.832.849Transferler711.031 -711.031Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-368.413 -3.747.491 -4.115.904 1.047 -4.114.857Dönem Sonu Bakiyeler55.600.000 23.412.213 1.199.850 -1.681.580 110.959 -44.181.529 -3.747.491 30.712.422 5.570 30.717.992Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler55.600.000 23.412.213 1.199.850 -1.707.399 147.557.370 110.959 -44.181.529 -8.347.054 173.644.410 4.970 173.649.380Transferler-8.347.054 8.347.054Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-314.961 -11.324.929 -11.639.890 1.915 -11.637.975Sermaye Arttırımı119.400.000 341.007 119.741.007 119.741.007Dönem Sonu Bakiyeler175.000.000 23.412.213 1.540.857 -2.022.360 147.557.370 110.959 -52.528.583 -11.324.929 281.745.527 6.885 281.752.412Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-60.594.032 -548.119Dönem Karı (Zararı)-11.323.014 -4.114.857Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-4.182.444 -2.503.485Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10,11,12,13 3.892.697 3.053.487Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler5.026 22.462Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 5.026 22.462Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-264.485 1.301.703Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16,17 -264.485 1.301.703Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler22,23 -8.755.550 -1.435.960Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 1.075.891 -252.638Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler11 -109.308 -5.139.245Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler22 -26.715 -53.294İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-45.238.162 6.698.495Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 -11.086.930 11.367.484Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -5.164.115 -1.596.346Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler8 -63.115.861 -48.692.565Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)9,17 -4.994.577 -4.651.483Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 36.743.494 42.728.972Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)7,9,26 2.379.827 7.542.433Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-60.743.620 80.153Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler16,17 149.588 -628.272YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-3.471.335 -3.711.901Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri253Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri12 253Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.471.335 -3.712.154Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -3.471.335 -3.712.154FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI61.069.675 4.900.238Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri119.741.007 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri18 119.741.007 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri5 -49.915.782 6.336.198Ödenen Faiz23 -8.789.477 -1.460.863Alınan Faiz22 33.927 24.903YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.995.692 640.218NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.995.692 640.218DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.563.736 3.237.658DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ568.044 3.877.876Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 568.044 3.563.736Ticari Alacaklar26.700.078 15.618.174İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 26.700.078 15.618.174Diğer Alacaklar10.386.874 5.222.759İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 10.386.874 5.222.759Stoklar8 147.631.662 84.515.801Peşin Ödenmiş Giderler9 2.089.044 4.343.301Diğer Dönen Varlıklar17 25.158.139 17.909.305ARA TOPLAM212.533.841 131.173.076TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR212.533.841 131.173.076DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 11.905.000 11.905.000Maddi Duran Varlıklar12 231.689.134 230.982.879Kullanım Hakkı Varlıkları11 2.206.237 3.307.497Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 171.439 61.773TOPLAM DURAN VARLIKLAR245.971.810 246.257.149TOPLAM VARLIKLAR458.505.651 377.430.225KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 38.975.669 84.953.541Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 5.146.208 23.176.243Ticari Borçlar77.065.262 40.321.768İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 77.065.262 40.321.768Diğer Borçlar14.078.162 11.067.392İlişkili Taraflara Diğer Borçlar26 11.046.048 9.376.440İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 3.032.114 1.690.952Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 9.645.482 9.820.144Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler17 1.917.983 2.203.200ARA TOPLAM146.828.766 171.542.288TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER146.828.766 171.542.288UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 12.076.378 15.495.353Uzun Vadeli Karşılıklar3.645.757 3.527.922Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 3.645.757 3.527.922Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü24 14.202.338 13.215.282TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER29.924.473 32.238.557TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER176.753.239 203.780.845ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar281.745.527 173.644.410Ödenmiş Sermaye18 175.000.000 55.600.000Sermaye Düzeltme Farkları18 23.412.213 23.412.213Paylara İlişkin Primler (İskontolar)18 1.540.857 1.199.850Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)145.535.010 145.849.971Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12 145.535.010 145.849.971Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)147.557.370 147.557.370Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -2.022.360 -1.707.399Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18 110.959 110.959Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-52.528.583 -44.181.529Net Dönem Karı veya Zararı25 -11.324.929 -8.347.054Kontrol Gücü Olmayan Paylar6.885 4.970TOPLAM ÖZKAYNAKLAR281.752.412 173.649.380TOPLAM KAYNAKLAR458.505.651 377.430.225Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 183.222.026 133.471.638 100.410.681 73.320.071Satışların Maliyeti19 -150.758.478 -116.266.055 -80.374.553 -63.935.752TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)32.463.548 17.205.583 20.036.128 9.384.319BRÜT KAR (ZARAR)32.463.548 17.205.583 20.036.128 9.384.319Genel Yönetim Giderleri20 -10.495.616 -9.422.204 -3.861.493 -3.458.006Pazarlama Giderleri20 -7.893.922 -7.090.354 -2.863.383 -2.439.665Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 2.492.777 3.362.126 1.368.045 1.115.115Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -2.540.540 -736.113 -1.174.465 -150.116ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)14.026.247 3.319.038 13.504.832 4.451.647Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22 1.260.103 1.620.363 25.474 526.099FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)15.286.350 4.939.401 13.530.306 4.977.746Finansman Gelirleri23 2.813.954 9.263.804 1.146.426 7.924.319Finansman Giderleri23 -28.320.257 -18.186.749 -7.542.583 -6.277.467SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-10.219.953 -3.983.544 7.134.149 6.624.598Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.103.061 237.100 -654.452 -500.036Dönem Vergi (Gideri) Geliri24 -27.170 -15.538 -21.270 -15.538Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 -1.075.891 252.638 -633.182 -484.498SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-11.323.014 -3.746.444 6.479.697 6.124.562DÖNEM KARI (ZARARI)-11.323.014 -3.746.444 6.479.697 6.124.562Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar1.915 1.047 1.498 1.237Ana Ortaklık Payları25 -11.324.929 -3.747.491 6.478.199 6.123.325Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 -0,06470000 -0,06740000 0,25550000 0,11010000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-314.961 -368.413 -166.930 -141.163Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -403.796 -472.324 -214.013 -180.978Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler88.835 103.911 47.083 39.815Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 88.835 103.911 47.083 39.815Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-314.961 -368.413 -166.930 -141.163TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-11.637.975 -4.114.857 6.312.767 5.983.399Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar1.915 1.047 1.498 1.237Ana Ortaklık Payları-11.639.890 -4.115.904 6.311.269 5.982.162http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887479BIST