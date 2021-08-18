***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler55.600.000 23.412.213 1.199.850 -1.707.399 147.557.370 110.959 -44.181.529 -8.347.054 173.644.410 4.970 173.649.380Transferler-8.347.054 8.347.054Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-148.031 -148.031 -148.031Dönem Karı (Zararı)-17.803.128 -17.803.128 417 -17.802.711Dönem Sonu Bakiyeler55.600.000 23.412.213 1.199.850 -1.855.430 147.557.370 110.959 -52.528.583 -7.495.958 166.000.421 5.296 166.005.717Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler175.000.000 23.412.213 1.540.857 -2.221.711 149.215.318 110.959 -52.528.583 555.525 295.084.578 8.297 295.092.875Transferler555.525 -555.525Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)32.994 32.994Dönem Karı (Zararı)642.724 642.724 -7.829 634.895Dönem Sonu Bakiyeler175.000.000 23.412.213 1.540.857 -2.188.717 149.215.318 110.959 -51.973.058 642.724 295.760.296 468 295.760.764Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI18.144.772 -25.188.947Dönem Karı (Zararı)634.895 -17.802.711Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-1.937.379 -2.073.184Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10,11,12,13 2.931.446 2.711.645Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 5.472Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 0 5.472Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.022.869 458.054Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16,17 1.022.869 458.054Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-4.458.003 -5.561.566Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler22,23 -4.458.003 -5.561.566Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 -608.775 442.709Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler11 -807.417 -109.308Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-17.499 -20.190Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler22 -17.499 -20.190İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler19.753.138 -5.179.204Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-92.165 9.209.885İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -92.165 9.209.885Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.439.887 -1.704.907İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -3.439.887 -1.704.907Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler8 -4.093.194 -6.031.098Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)9,17 -371.547 -5.811.262Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler21.028.978 877.686İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 21.028.978 877.686Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)7,9,26 6.720.953 -1.719.508Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları18.450.654 -25.055.099Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler16,17 -305.882 -133.848YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.111.242 -2.488.554Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.111.242 -2.488.554Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -2.111.242 -2.488.554FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-15.897.798 25.154.083İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit ÇıkışlarıBorçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri35.162.454 30.715.649Kredilerden Nakit Girişleri5 35.162.454 30.715.649Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-46.602.249 0Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -46.602.249 0Ödenen Faiz23 -4.714.942 -5.576.544Alınan Faiz22 256.939 14.978YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)135.732 -2.523.418NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)135.732 -2.523.418DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4.402.509 3.563.736DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 4.538.241 1.040.318Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 4.538.241 4.402.509Ticari Alacaklar27.362.006 27.269.841İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 27.362.006 27.269.841Diğer Alacaklar17.984.626 14.544.739İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 17.984.626 14.544.739Stoklar8 122.250.491 118.157.297Peşin Ödenmiş Giderler9 10.645.271 5.418.810Diğer Dönen Varlıklar17 20.124.739 24.979.653ARA TOPLAM202.905.374 194.772.849TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR202.905.374 194.772.849DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 11.905.000 11.905.000Maddi Duran Varlıklar12 230.846.619 231.063.094Kullanım Hakkı Varlıkları11 4.148.420 3.902.681Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 133.696 158.248TOPLAM DURAN VARLIKLAR247.033.735 247.029.023TOPLAM VARLIKLAR449.939.109 441.801.872KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 29.254.132 50.812.605Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 10.407.139 8.002.791Ticari Borçlar58.119.511 37.090.533İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 58.119.511 37.090.533Diğer Borçlar16.146.533 12.983.803İlişkili Taraflara Diğer Borçlar26 12.783.339 10.695.674İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 3.363.194 2.288.129Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 12.287.098 8.356.583Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler17 1.820.845 2.034.163ARA TOPLAM128.035.258 119.280.478TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER128.035.258 119.280.478UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 8.827.904 10.029.580Uzun Vadeli Karşılıklar5.057.185 4.540.414Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 5.057.185 4.540.414Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü24 12.257.998 12.858.525TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER26.143.087 27.428.519TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER154.178.345 146.708.997ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar295.760.296 295.084.578Ödenmiş Sermaye18 175.000.000 175.000.000Sermaye Düzeltme Farkları18 23.412.213 23.412.213Paylara İlişkin Primler (İskontolar)18 1.540.857 1.540.857Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)147.026.601 146.993.607Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)147.026.601 146.993.607Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)12 149.215.318 149.215.318Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -2.188.717 -2.221.711Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18 110.959 110.959Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-51.973.058 -52.528.583Net Dönem Karı veya Zararı25 642.724 555.525Kontrol Gücü Olmayan Paylar468 8.297TOPLAM ÖZKAYNAKLAR295.760.764 295.092.875TOPLAM KAYNAKLAR449.939.109 441.801.872Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 115.125.475 82.811.345 52.860.106 23.514.392Satışların Maliyeti19 -92.055.979 -70.383.925 -43.432.634 -20.114.221TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)23.069.496 12.427.420 9.427.472 3.400.171BRÜT KAR (ZARAR)23.069.496 12.427.420 9.427.472 3.400.171Genel Yönetim Giderleri20 -7.802.511 -6.634.123 -4.169.896 -2.875.831Pazarlama Giderleri20 -6.567.210 -5.030.539 -2.892.951 -2.375.768Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 2.064.093 1.124.732 1.496.074 555.445Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -1.930.631 -1.366.075 -1.207.504 -435.155ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)8.833.237 521.415 2.653.195 -1.731.138Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22 274.438 1.234.629 270.656 708.141FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)9.107.675 1.756.044 2.923.851 -1.022.997Finansman Gelirleri23 3.378.000 1.667.528 -183.802 317.494Finansman Giderleri23 -12.459.555 -20.777.674 -3.297.799 -9.262.083SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)26.120 -17.354.102 -557.750 -9.967.586Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri608.775 -448.609 3.416 -339.493Dönem Vergi (Gideri) Geliri24 0 -5.900 0 -1.288Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 608.775 -442.709 3.416 -338.205SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)634.895 -17.802.711 -554.334 -10.307.079DÖNEM KARI (ZARARI)634.895 -17.802.711 -554.334 -10.307.079Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-7.829 417 819 91Ana Ortaklık Payları25 642.724 -17.803.128 -555.153 -10.307.170Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 0,00370000 -0,32020000 -0,00320000 -0,18540000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar32.994 -148.031 32.994 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 41.242 -189.783 41.242 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-8.248 41.752 -8.248 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 -8.248 41.752 -8.248 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)32.994 -148.031 32.994 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)667.889 -17.950.742 -521.340 -10.307.079Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-7.829 417 819 91Ana Ortaklık Payları675.718 -17.951.159 -522.159 -10.307.170http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959127BIST