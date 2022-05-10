***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler175.000.000 23.412.213 1.540.857 149.215.318 -2.221.711 110.959 -52.528.583 555.525 295.084.578 8.297 295.092.875Transferler555.525 -555.525Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.197.877 1.197.877 -8.648 1.189.229Dönem Sonu Bakiyeler175.000.000 23.412.213 1.540.857 149.215.318 -2.221.711 110.959 -51.973.058 1.197.877 296.282.455 -351 296.282.104Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler175.000.000 23.412.213 1.540.857 431.424.327 -2.517.951 110.959 -51.973.058 34.702.300 611.599.647 -4.386 611.595.261Transferler-521.385 35.223.685 -34.702.300Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)20.105.711 20.105.711 2.087 20.107.798Dönem Sonu Bakiyeler175.000.000 23.412.213 1.540.857 430.902.942 -2.517.951 110.959 -16.749.373 20.105.711 631.805.358 -2.299 631.803.059Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI56.424.699 1.125.907Dönem Karı (Zararı)20.107.798 1.189.229Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler28.221.011 -921.799Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler1.442.065 1.457.904Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.097.563 304.095Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler5.845.953 -3.746.789Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler11.657.723Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler14 6.663.577 -605.359Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler514.130 1.669.350Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.000Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-1.000İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler8.093.182 1.088.715Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-34.867.657 -2.477.975Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-609.873 -2.573.039Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler60.534.808 25.255.343Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-16.016.862 -17.484.134Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-947.234 -1.631.480Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları56.421.991 1.356.145Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)2.708 -230.238YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-768.635 -436.829Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-768.635 -439.611Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6 -768.635 -439.611Alınan Faiz2.782FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-37.501.600 88.957Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri10.011.925 3.838.528Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-46.553.404Ödenen Faiz-960.121 -3.749.571YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)18.154.464 778.035NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)18.154.464 778.035DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 2.369.785 4.402.509DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 20.524.249 5.180.544Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 20.524.249 2.369.785Ticari Alacaklar88.487.210 53.126.473İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar16 21.618İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 88.465.592 53.126.473Diğer Alacaklar27.281.120 24.775.233İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar16 5.000İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar27.276.120 24.775.233Stoklar5 122.893.199 183.428.007Peşin Ödenmiş Giderler20.571.128 9.314.662Diğer Dönen Varlıklar7 18.404.351 29.059.037ARA TOPLAM298.161.257 302.073.197TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR298.161.257 302.073.197DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller6 33.190.000 33.190.000Maddi Duran Varlıklar6 554.987.184 555.649.290Kullanım Hakkı Varlıkları3.197.049 3.197.049Maddi Olmayan Duran Varlıklar96.960 110.991TOPLAM DURAN VARLIKLAR591.471.193 592.147.330TOPLAM VARLIKLAR889.632.450 894.220.527KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 89.680.984 106.807.794İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar89.680.984 106.807.794Banka Kredileri8 89.680.984 106.807.794Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 13.407.751 15.122.186İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları13.407.751 15.122.186Banka Kredileri8 4.717.770 8.443.784Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 8.689.981 6.678.402Ticari Borçlar60.329.151 75.283.739İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 60.329.151 75.283.739Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar10 2.498.847 2.173.105Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)22.222.015 20.326.001Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü14 1.309.720Kısa Vadeli Karşılıklar1.490.804 1.189.288Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar10 1.189.333 887.817Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar301.471 301.471Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler7 790.169 947.234ARA TOPLAM191.729.441 221.849.347TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER191.729.441 221.849.347UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8.836.595 10.562.467İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar8.836.595 10.562.467Banka Kredileri8 3.198.019 5.486.172Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 5.638.576 5.076.295Uzun Vadeli Karşılıklar7.641.023 5.844.976Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar10 7.641.023 5.844.976Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü14 49.622.332 44.268.476TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER66.099.950 60.675.919TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER257.829.391 282.525.266ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar631.805.358 611.699.647Ödenmiş Sermaye11 175.000.000 175.000.000Sermaye Düzeltme Farkları23.412.213 23.412.213Paylara İlişkin Primler (İskontolar)1.540.857 1.540.857Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)428.384.991 428.906.376Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)428.384.991 428.906.376Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)430.902.942 431.424.327Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.517.951 -2.517.951Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler110.959 110.959Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-16.749.373 -51.973.058Net Dönem Karı veya Zararı20.105.711 34.702.300Kontrol Gücü Olmayan Paylar-2.299 -4.386TOPLAM ÖZKAYNAKLAR631.803.059 611.695.261TOPLAM KAYNAKLAR889.632.450 894.220.527Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 160.506.720 62.265.369Satışların Maliyeti12 -93.335.526 -48.623.345TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)67.171.194 13.642.024BRÜT KAR (ZARAR)67.171.194 13.642.024Genel Yönetim Giderleri13 -7.596.629 -3.632.615Pazarlama Giderleri13 -6.606.099 -3.674.259Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler4.922.171 3.642.180Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-14.209.136 -723.127ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)43.681.501 9.254.203Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24.356 3.782FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)43.705.857 9.257.985Finansman Gelirleri40.679 487.641Finansman Giderleri-16.975.161 -9.161.756SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)26.771.375 583.870Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-6.663.577 605.359Dönem Vergi (Gideri) Geliri-1.309.720Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-5.353.857 605.359SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)20.107.798 1.189.229DÖNEM KARI (ZARARI)20.107.798 1.189.229Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar2.087 -8.648Ana Ortaklık Payları20.105.711 1.197.877Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,11490000 0,19830000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)20.107.798 1.189.229Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar2.087 -8.648Ana Ortaklık Payları20.105.711 1.197.877http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028836BIST