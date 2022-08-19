***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler175.000.000 23.412.213 1.540.857 149.215.318 -2.221.711 110.959 -52.528.583 555.525 295.084.578 8.297 295.092.875Transferler555.525 -555.525Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)32.994 642.724 675.718 -7.829 667.889Dönem Sonu Bakiyeler175.000.000 23.412.213 1.540.857 149.215.318 -2.188.717 110.959 -51.973.058 642.724 295.760.296 468 295.760.764Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler175.000.000 23.412.213 1.540.857 431.424.327 -2.517.951 110.959 -51.973.058 34.702.300 611.699.647 -4.386 611.695.261Transferler-932.184 35.634.484 -34.702.300Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.888.380 26.060.308 24.171.928 4.046 24.175.974Dönem Sonu Bakiyeler175.000.000 23.412.213 1.540.857 430.492.143 -4.406.331 110.959 -16.338.574 26.060.308 635.871.575 -340 635.871.235Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI59.742.795 18.144.772Dönem Karı (Zararı)26.064.354 634.895Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler35.773.234 -1.129.962Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler3.555.742 2.931.446Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.399.055 1.022.869Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler13.072.154 -4.458.003Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler17 13.072.154 -4.458.003Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler8.762.111Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler18 7.984.172 -608.775Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-17.499İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-844.724 18.945.721Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler2.513.544 -92.165Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-31.465.954 -4.247.304Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-79.909.426 -4.093.194Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler93.668.103 21.028.978Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler14.856.649 6.720.953İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-507.640 -371.547Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları60.992.864 18.450.654Vergi İadeleri (Ödemeleri)18 -1.252.776Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)2.707 -305.882YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-3.937.426 -1.854.303Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.937.426 -2.111.242Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -3.937.426 -2.111.242Alınan Faiz256.939FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-12.769.246 -16.154.737Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri58.648.906 35.162.454Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-61.883.241 -46.602.249Ödenen Faiz-9.534.911 -4.714.942YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)43.036.123 135.732NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)43.036.123 135.732DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 2.369.785 4.402.509DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 45.405.908 4.538.241Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 45.405.908 2.369.785Ticari Alacaklar50.254.678 53.126.473İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 50.254.678 53.126.473Diğer Alacaklar22.213.721 24.775.233İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5 22.213.721 24.775.233Stoklar6 263.366.086 183.428.007Peşin Ödenmiş Giderler7 28.914.455 9.314.662Diğer Dönen Varlıklar22 43.486.710 29.059.037ARA TOPLAM453.641.558 302.073.197TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR453.641.558 302.073.197DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller9 33.190.000 33.190.000Maddi Duran Varlıklar8 556.941.222 555.649.290Kullanım Hakkı Varlıkları2.309.192 3.197.049Maddi Olmayan Duran Varlıklar85.893 110.991TOPLAM DURAN VARLIKLAR592.526.307 592.147.330TOPLAM VARLIKLAR1.046.167.865 894.220.527KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar10 129.118.640 117.292.886İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar129.118.640 117.292.886Banka Kredileri10 124.088.935 109.710.194Kiralama İşlemlerinden Borçlar10 5.029.705 7.582.692Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları10 4.999.914 4.637.094İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4.999.914 4.637.094Ticari Borçlar168.951.842 75.283.739İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 168.951.842 75.283.739Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11 3.679.673 2.173.105Diğer Borçlar35.618İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar35.618Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7 33.368.021 20.326.001Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü18 6.477.643Kısa Vadeli Karşılıklar2.058.937 1.189.288Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11 1.379.390 887.817Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar679.547 301.471Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.219.677 947.234ARA TOPLAM349.909.965 221.849.347TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER349.909.965 221.849.347UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7.438.912 10.562.467İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar7.438.912 10.562.467Banka Kredileri10 5.486.172Kiralama İşlemlerinden Borçlar10 7.438.912 5.076.295Uzun Vadeli Karşılıklar8.989.586 5.844.976Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 8.989.586 5.844.976Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü18 43.958.167 44.268.476TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER60.386.665 60.675.919TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER410.296.630 282.525.266ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar635.871.575 611.699.647Ödenmiş Sermaye13 175.000.000 175.000.000Sermaye Düzeltme Farkları13 23.412.213 23.412.213Paylara İlişkin Primler (İskontolar)1.540.857 1.540.857Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)426.085.812 428.906.376Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13 110.959 110.959Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-16.338.574 -51.973.058Net Dönem Karı veya Zararı26.060.308 34.702.300Kontrol Gücü Olmayan Paylar-340 -4.386TOPLAM ÖZKAYNAKLAR635.871.235 611.695.261TOPLAM KAYNAKLAR1.046.167.865 894.220.527Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 247.217.152 115.125.475 86.710.432 52.860.106Satışların Maliyeti14 -147.481.713 -92.055.979 -54.146.187 -43.432.634TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)99.735.439 23.069.496 32.564.245 9.427.472BRÜT KAR (ZARAR)99.735.439 23.069.496 32.564.245 9.427.472Genel Yönetim Giderleri15 -13.634.199 -7.802.511 -6.037.570 -4.169.896Pazarlama Giderleri15 -12.088.824 -6.567.210 -5.482.725 -2.892.951Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 8.540.978 2.064.093 3.618.807 1.496.074Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -17.547.480 -1.930.631 -3.338.344 -1.207.504ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)65.005.914 8.833.237 21.324.413 2.653.195Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24.356 274.438 0 270.656FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)65.030.270 9.107.675 21.324.413 2.923.851Finansman Gelirleri17 4.567.287 3.378.000 4.526.608Finansman Giderleri17 -35.549.031 -12.459.555 -18.573.870 -3.481.601SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)34.048.526 26.120 7.277.151 -557.750Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-7.984.172 608.775 -1.320.595 3.416Dönem Vergi (Gideri) Geliri18 -7.730.419 -6.420.699Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri18 -253.753 608.775 5.100.104 3.416SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)26.064.354 634.895 5.956.556 -554.334DÖNEM KARI (ZARARI)26.064.354 634.895 5.956.556 -554.334Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar4.046 -7.829 1.959 819Ana Ortaklık Payları26.060.308 642.724 5.954.597 -555.153Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,14890000 0,00370000 0,03400000 -0,00320000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.888.380 32.994 -1.888.380 32.994Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.452.442 41.242 -2.452.442 41.242Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler564.062 -8.248 564.062 -8.248Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri564.062 -8.248 564.062 -8.248Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.888.380 32.994 -1.888.380 32.994TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)24.175.974 667.889 4.068.176 -521.340Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar4.046 -7.829 1.959 819Ana Ortaklık Payları24.171.928 675.718 4.066.217 -522.159http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057354BIST