***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor
19.08.2022 20:47
***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
175.000.000 23.412.213 1.540.857 149.215.318 -2.221.711 110.959 -52.528.583 555.525 295.084.578 8.297 295.092.875
Transferler
555.525 -555.525
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
32.994 642.724 675.718 -7.829 667.889
Dönem Sonu Bakiyeler
175.000.000 23.412.213 1.540.857 149.215.318 -2.188.717 110.959 -51.973.058 642.724 295.760.296 468 295.760.764
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
175.000.000 23.412.213 1.540.857 431.424.327 -2.517.951 110.959 -51.973.058 34.702.300 611.699.647 -4.386 611.695.261
Transferler
-932.184 35.634.484 -34.702.300
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.888.380 26.060.308 24.171.928 4.046 24.175.974
Dönem Sonu Bakiyeler
175.000.000 23.412.213 1.540.857 430.492.143 -4.406.331 110.959 -16.338.574 26.060.308 635.871.575 -340 635.871.235
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
59.742.795 18.144.772
Dönem Karı (Zararı)
26.064.354 634.895
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
35.773.234 -1.129.962
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.555.742 2.931.446
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.399.055 1.022.869
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
13.072.154 -4.458.003
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
17 13.072.154 -4.458.003
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
8.762.111
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 7.984.172 -608.775
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-17.499
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-844.724 18.945.721
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.513.544 -92.165
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-31.465.954 -4.247.304
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-79.909.426 -4.093.194
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
93.668.103 21.028.978
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
14.856.649 6.720.953
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-507.640 -371.547
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
60.992.864 18.450.654
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
18 -1.252.776
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
2.707 -305.882
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.937.426 -1.854.303
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.937.426 -2.111.242
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -3.937.426 -2.111.242
Alınan Faiz
256.939
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-12.769.246 -16.154.737
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
58.648.906 35.162.454
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-61.883.241 -46.602.249
Ödenen Faiz
-9.534.911 -4.714.942
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
43.036.123 135.732
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
43.036.123 135.732
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 2.369.785 4.402.509
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 45.405.908 4.538.241
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 45.405.908 2.369.785
Ticari Alacaklar
50.254.678 53.126.473
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 50.254.678 53.126.473
Diğer Alacaklar
22.213.721 24.775.233
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 22.213.721 24.775.233
Stoklar
6 263.366.086 183.428.007
Peşin Ödenmiş Giderler
7 28.914.455 9.314.662
Diğer Dönen Varlıklar
22 43.486.710 29.059.037
ARA TOPLAM
453.641.558 302.073.197
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
453.641.558 302.073.197
DURAN VARLIKLAR
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 33.190.000 33.190.000
Maddi Duran Varlıklar
8 556.941.222 555.649.290
Kullanım Hakkı Varlıkları
2.309.192 3.197.049
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
85.893 110.991
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
592.526.307 592.147.330
TOPLAM VARLIKLAR
1.046.167.865 894.220.527
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
10 129.118.640 117.292.886
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
129.118.640 117.292.886
Banka Kredileri
10 124.088.935 109.710.194
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10 5.029.705 7.582.692
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
10 4.999.914 4.637.094
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4.999.914 4.637.094
Ticari Borçlar
168.951.842 75.283.739
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 168.951.842 75.283.739
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 3.679.673 2.173.105
Diğer Borçlar
35.618
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
35.618
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 33.368.021 20.326.001
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 6.477.643
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.058.937 1.189.288
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 1.379.390 887.817
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
679.547 301.471
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.219.677 947.234
ARA TOPLAM
349.909.965 221.849.347
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
349.909.965 221.849.347
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
7.438.912 10.562.467
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7.438.912 10.562.467
Banka Kredileri
10 5.486.172
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10 7.438.912 5.076.295
Uzun Vadeli Karşılıklar
8.989.586 5.844.976
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 8.989.586 5.844.976
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
18 43.958.167 44.268.476
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
60.386.665 60.675.919
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
410.296.630 282.525.266
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
635.871.575 611.699.647
Ödenmiş Sermaye
13 175.000.000 175.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
13 23.412.213 23.412.213
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.540.857 1.540.857
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
426.085.812 428.906.376
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 110.959 110.959
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-16.338.574 -51.973.058
Net Dönem Karı veya Zararı
26.060.308 34.702.300
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-340 -4.386
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
635.871.235 611.695.261
TOPLAM KAYNAKLAR
1.046.167.865 894.220.527
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
14 247.217.152 115.125.475 86.710.432 52.860.106
Satışların Maliyeti
14 -147.481.713 -92.055.979 -54.146.187 -43.432.634
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
99.735.439 23.069.496 32.564.245 9.427.472
BRÜT KAR (ZARAR)
99.735.439 23.069.496 32.564.245 9.427.472
Genel Yönetim Giderleri
15 -13.634.199 -7.802.511 -6.037.570 -4.169.896
Pazarlama Giderleri
15 -12.088.824 -6.567.210 -5.482.725 -2.892.951
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 8.540.978 2.064.093 3.618.807 1.496.074
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -17.547.480 -1.930.631 -3.338.344 -1.207.504
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
65.005.914 8.833.237 21.324.413 2.653.195
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24.356 274.438 0 270.656
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
65.030.270 9.107.675 21.324.413 2.923.851
Finansman Gelirleri
17 4.567.287 3.378.000 4.526.608
Finansman Giderleri
17 -35.549.031 -12.459.555 -18.573.870 -3.481.601
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
34.048.526 26.120 7.277.151 -557.750
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-7.984.172 608.775 -1.320.595 3.416
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -7.730.419 -6.420.699
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 -253.753 608.775 5.100.104 3.416
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
26.064.354 634.895 5.956.556 -554.334
DÖNEM KARI (ZARARI)
26.064.354 634.895 5.956.556 -554.334
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4.046 -7.829 1.959 819
Ana Ortaklık Payları
26.060.308 642.724 5.954.597 -555.153
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,14890000 0,00370000 0,03400000 -0,00320000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.888.380 32.994 -1.888.380 32.994
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.452.442 41.242 -2.452.442 41.242
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
564.062 -8.248 564.062 -8.248
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
564.062 -8.248 564.062 -8.248
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.888.380 32.994 -1.888.380 32.994
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
24.175.974 667.889 4.068.176 -521.340
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4.046 -7.829 1.959 819
Ana Ortaklık Payları
24.171.928 675.718 4.066.217 -522.159
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057354
BIST