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***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

18.08.2020 14:40
GÜNCEL HABERLER



***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 20.07.2020
Genel Kurul Tarihi 14.08.2020
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 13.08.2020
Ülke Türkiye
Şehir BURSA
İlçe NİLÜFER
Adres Balkan Mah. Mümin Gençoğlu Caddesi No:1

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi
2 - Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
3 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi
4 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi
5 - Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2019 yılına ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin, 2019 yılı hesap dönemi için faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7 - Faaliyet yılı içinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerinde kalan sürece görev yapmak üzere seçilen üyelerin genel kurulun onayına sunulması,
8 - Kurumsal Yönetim ilkeleri gereğince, yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için "ücret politikası" kapsamında 2019 yılı içerisinde yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,
9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılında alacakları ücretlerin belirlenmesi,
10 - Yönetim Kurulu'nun 2019 hesap dönemine ilişkin kar dağıtım önerisinin görüşülerek karara bağlanması
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2019 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2019 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ile şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. numaralı maddesinde belirtilen işlemler olan yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete ortak olmaları kapsamında yapılmış bir işlem mevcut ise pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
15 - Türk Ticaret Kanunu ve SPK düzenlemeleri çerçevesinde 2020 yılı için denetimden sorumlu komitenin görüşü alınarak yönetim kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması hakkında karar alınması
16 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Penguen_BilgilendirmeDökümanı_2019OlaganGK.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Penguen_2019OlaganGK -ilan.pdf - İlan Metni


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçlarına ilişkin Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Genel Kurul Hazirun Cetveli ekte Pay Sahiplerinin bilgilerine sunulmuştur.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 18.08.2020

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 2019 olagan genel kurul toplantı tutanagi.pdf - Tutanak
EK: 2 2019 olagan genel kurul hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 14.08.2020 tarihinde yapılan 2019 Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar 18.08.2020 tarihinde Bursa Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869667


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