***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 20.07.2020Genel Kurul Tarihi 14.08.2020Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 13.08.2020Ülke TürkiyeŞehir BURSAİlçe NİLÜFERAdres Balkan Mah. Mümin Gençoğlu Caddesi No:1Gündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi2 - Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi3 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi4 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi5 - Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2019 yılına ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,6 - Yönetim Kurulu üyelerinin, 2019 yılı hesap dönemi için faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri,7 - Faaliyet yılı içinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerinde kalan sürece görev yapmak üzere seçilen üyelerin genel kurulun onayına sunulması,8 - Kurumsal Yönetim ilkeleri gereğince, yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için "ücret politikası" kapsamında 2019 yılı içerisinde yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılında alacakları ücretlerin belirlenmesi,10 - Yönetim Kurulu'nun 2019 hesap dönemine ilişkin kar dağıtım önerisinin görüşülerek karara bağlanması11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2019 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2019 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ile şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. numaralı maddesinde belirtilen işlemler olan yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete ortak olmaları kapsamında yapılmış bir işlem mevcut ise pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,15 - Türk Ticaret Kanunu ve SPK düzenlemeleri çerçevesinde 2020 yılı için denetimden sorumlu komitenin görüşü alınarak yönetim kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması hakkında karar alınması16 - Dilekler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Penguen_BilgilendirmeDökümanı_2019OlaganGK.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Penguen_2019OlaganGK -ilan.pdf - İlan MetniGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçlarına ilişkin Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Genel Kurul Hazirun Cetveli ekte Pay Sahiplerinin bilgilerine sunulmuştur.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 18.08.2020Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 2019 olagan genel kurul toplantı tutanagi.pdf - TutanakEK: 2 2019 olagan genel kurul hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin 14.08.2020 tarihinde yapılan 2019 Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar 18.08.2020 tarihinde Bursa Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869667BIST