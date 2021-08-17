***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.08.2021 17:29
***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021-30.06.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Ertuğrulgazi Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Geçici Vergi Beyanname Eki
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/08/2021
Açıklamalar
2021 yılı 2. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Eki Mali Tablo ,ekte bilgilerinize sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Mevzuatına Göre Düzenlenmemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958665
BIST
17:311.459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 3,46
|Açılış
|: 1.454
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.461
En Düşük
1.450
17:318,4497
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0042
|Açılış
|: 8,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4730
|
8,4900
En Düşük
8,3749
17:319,9081
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,0605
|Açılış
|: 9,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0025
En Düşük
9,8670
17:31484,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -1,43
|Açılış
|: 484,44
|
|Önceki Kapanış
|: 485,87
|
489,19
En Düşük
482,42
BIST En Aktif Hisseler17:31
|SELGD
|6,50
|29.612.849
|% 9,98
|
|VANGD
|5,87
|24.456.419
|% 9,93
|
|ADESE
|1,39
|19.546.599
|% 9,45
|
|SANFM
|21,54
|8.793.782
|% 9,17
|
|ECZYT
|45,24
|231.149.137
|% 8,65
|
|VKING
|7,53
|68.036.252
|% -9,93
|
|DAGI
|3,45
|49.299.337
|% -9,92
|
|DARDL
|2,40
|81.331.995
|% -9,43
|
|KENT
|179,10
|840.468
|% -9,09
|
|MARKA
|4,48
|3.158.310
|% -8,01
|
|GARAN
|9,45
|1.695.247.165
|% 0,53
|
|KRDMD
|8,19
|764.965.639
|% -0,61
|
|PETKM
|6,08
|763.410.553
|% 1,00
|
|GENIL
|16,46
|690.132.994
|% 3,72
|
|ARCLK
|33,88
|556.096.805
|% 2,48
|
|GARAN
|9,45
|1.695.247.165
|% 0,53
|
|PETKM
|6,08
|763.410.553
|% 1,00
|
|YKBNK
|2,54
|308.227.126
|% 0,00
|
|MRGYO
|1,09
|111.830.983
|% -0,91
|
|HALKB
|4,82
|458.625.336
|% 1,47
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4431
|8,4497
|% -0,05
|
|Euro
|9,9022
|9,9081
|% -0,61
|
|Sterlin
|11,5663
|11,6243
|% -0,87
|
|Frank
|9,2017
|9,2571
|% -0,29
|
|Riyal
|2,2427
|2,2539
|% -0,22
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|-2,53
|
|Altın Gr.
|484
|484
|-1,40
|
|Cumhuriyet
|3.224
|3.272
|-3,00
|
|Tam
|3.200
|3.281
|-7,52
|
|Yarım
|1.547
|1.587
|-3,64
|
|Çeyrek
|776
|793
|-1,82
|
|Gümüş.Ons
|23,66
|23,69
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|-0,06
|
|B. Petrol
|69,82
|69,82
|0,31
|
Seans Raporu
17:31
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17:41MARTI
Yüzde 6.47 oranında artışla 1.81 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 825, 980 adet işlem
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17:39XU100
Endeks 1, 460 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 33 üstünde . İşlem hacmi 12, 705.00 milyon TL de
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17:39KLMSN
Yüzde 8.50 oranında artışla 23.22 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 963, 194 adet işlem
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17:38VBTYZ
Yüzde 9.97 oranında artışla 26.48 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 468, 838 adet işlem
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17:37SRVGY
Yüzde 8.10 oranında artışla 76.75 lira fiyatla işlem gören hissede 320, 924 adet işlem