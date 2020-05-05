***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)









***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (SPK Onayına Sunulan)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar22 Nisan 2020 tarihli Özel Durum Açıklamamızda, Şirketimizin 200.000.000.- TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 55.600.000.- TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanması suretiyle %214,748201439 oranında 119.400.000.- TL artırılarak 175.000.000.- TL'ye çıkarılmasına, karar verildiği açıklanmış olup ilgili sermaye artırımına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na 05 Mayıs 2020 tarihinde (bugün) başvuru yapılmıştır. Kurulca onaylanmamış taslak İzahname ekte yer almaktadır. Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842750BIST