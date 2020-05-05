***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)
05.05.2020 17:56
***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )
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İzahname (SPK Onayına Sunulan)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
22 Nisan 2020 tarihli Özel Durum Açıklamamızda, Şirketimizin 200.000.000.- TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 55.600.000.- TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanması suretiyle %214,748201439 oranında 119.400.000.- TL artırılarak 175.000.000.- TL'ye çıkarılmasına, karar verildiği açıklanmış olup ilgili sermaye artırımına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na 05 Mayıs 2020 tarihinde (bugün) başvuru yapılmıştır. Kurulca onaylanmamış taslak İzahname ekte yer almaktadır. Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842750
BIST
17:4498.850
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 7,80
|Açılış
|: 99.634
|
|Önceki Kapanış
|: 98.842
|
99.791
En Düşük
97.880
17:447,0861
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0415
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0989
En Düşük
7,0234
17:447,6850
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0017
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7132
En Düşük
7,6508
17:44386,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,77
|Açılış
|: 385,94
|
|Önceki Kapanış
|: 385,39
|
388,17
En Düşük
382,71
BIST En Aktif Hisseler
|SNPAM
|6,49
|4.141.080
|% 10,00
|
|RTALB
|27,06
|4.584.208
|% 10,00
|
|KNFRT
|11,33
|37.027.312
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,73
|1.704.715
|% 10,00
|
|YONGA
|14,30
|282.752
|% 10,00
|
|PETUN
|22,34
|487.710.597
|% -9,99
|
|TKURU
|10,94
|371.030
|% -9,96
|
|KUTPO
|11,60
|38.083.819
|% -9,94
|
|AYCES
|22,30
|154.361
|% -9,94
|
|RODRG
|2,00
|937.801
|% -9,91
|
|GARAN
|8,17
|671.246.705
|% 0,00
|
|TSPOR
|5,87
|616.490.956
|% 0,69
|
|KRDMD
|2,28
|573.039.299
|% 5,56
|
|ASELS
|26,82
|504.684.858
|% 1,75
|
|PETUN
|22,34
|487.710.597
|% -9,99
|
|KRDMD
|2,28
|573.039.299
|% 5,56
|
|GSRAY
|2,67
|455.119.352
|% -3,96
|
|AFYON
|2,82
|436.973.104
|% -4,08
|
|DOHOL
|1,89
|243.503.045
|% 2,72
|
|ODAS
|1,82
|195.548.309
|% 1,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7891
|8,8331
|% 0,59
|
|Frank
|7,2625
|7,3062
|% -0,05
|
|Riyal
|1,8802
|1,8896
|% 0,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.696
|1.697
|-5,60
|
|Altın Gr.
|386
|387
|1,29
|
|Cumhuriyet
|2.477
|2.531
|5,60
|
|Tam
|2.553
|2.593
|5,70
|
|Yarım
|1.238
|1.267
|2,80
|
|Çeyrek
|621
|634
|1,40
|
|Gümüş.Ons
|14,84
|14,88
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|0,05
|
|B. Petrol
|30,12
|30,12
|2,92
|
Seans Raporu
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17:54XU100
Endeks 98, 820 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 02 altında . İşlem hacmi 9, 177.00 milyon TL de
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17:49
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TACTR, EGCYH, EGCYO, IZTAR, EGCEY, EKIZ, YONGA, CASA, ALYAG