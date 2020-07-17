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***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)

17.07.2020 18:50
GÜNCEL HABERLER



***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )

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İzahname

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Açıklamalar

   Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 22.04.2020 tarihli kararı çerçevesinde 22.04.2020 tarihli Özel Durum Açıklamamız ile, Şirketimizin 200.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak üzere, 55.600.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %214,748201439 oranında 119.400.000 TL artırılarak 175.000.000 TL'ye çıkartılmasına ilişkin hazırlanan izahnamenin onaylanması için 05.05.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuzun Kurulun 16.07.2020 tarih ve 2020/44 sayılı haftalık bülteni ile onaylandığı duyurulmuş olup, 17.07.2020 (bugün) tarafımıza ulaşmış bulunan onaylı izahname ektedir.
Kamuoyuna duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860334


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Cumhuriyet 2.596 2.618 19,10  
Tam 2.674 2.687 19,60  
Yarım 1.298 1.314 9,60  
Çeyrek 651 658 4,80  
Gümüş.Ons 19,38 19,41 0,23  
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