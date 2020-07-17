***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 22.04.2020 tarihli kararı çerçevesinde 22.04.2020 tarihli Özel Durum Açıklamamız ile, Şirketimizin 200.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak üzere, 55.600.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %214,748201439 oranında 119.400.000 TL artırılarak 175.000.000 TL'ye çıkartılmasına ilişkin hazırlanan izahnamenin onaylanması için 05.05.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuzun Kurulun 16.07.2020 tarih ve 2020/44 sayılı haftalık bülteni ile onaylandığı duyurulmuş olup, 17.07.2020 (bugün) tarafımıza ulaşmış bulunan onaylı izahname ektedir.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860334BIST