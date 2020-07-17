***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
17.07.2020 18:50
***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 22.04.2020 tarihli kararı çerçevesinde 22.04.2020 tarihli Özel Durum Açıklamamız ile, Şirketimizin 200.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak üzere, 55.600.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %214,748201439 oranında 119.400.000 TL artırılarak 175.000.000 TL'ye çıkartılmasına ilişkin hazırlanan izahnamenin onaylanması için 05.05.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuzun Kurulun 16.07.2020 tarih ve 2020/44 sayılı haftalık bülteni ile onaylandığı duyurulmuş olup, 17.07.2020 (bugün) tarafımıza ulaşmış bulunan onaylı izahname ektedir.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860334
BIST
18:05118.786
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -21,44
|Açılış
|: 118.865
|
|Önceki Kapanış
|: 118.808
|
119.161
En Düşük
118.361
18:056,8631
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0069
|Açılış
|: 6,9090
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|Önceki Kapanış
|: 6,9040
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6,8699
En Düşük
6,8486
18:057,8508
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
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|Açılış
|: 7,8600
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|Önceki Kapanış
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7,7990
18:05399,38
En Yüksek
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|: 0,77%
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|Açılış
|: 399,38
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|Önceki Kapanış
|: 396,33
|
399,82
En Düşük
396,00
BIST En Aktif Hisseler
|ISGSY
|8,36
|7.899.784
|% 10,00
|
|AGYO
|2,53
|25.191.161
|% 10,00
|
|MERIT
|30,80
|546.546
|% 10,00
|
|KENT
|1.373,10
|23.012.756
|% 10,00
|
|LUKSK
|22,44
|2.707.718
|% 10,00
|
|PSDTC
|12,21
|15.040.402
|% -5,64
|
|PSDTC
|12,21
|15.040.402
|% -5,64
|
|PSDTC
|12,21
|15.040.402
|% -5,64
|
|PSDTC
|12,21
|15.040.402
|% -5,64
|
|AYEN
|6,00
|19.422.282
|% -5,36
|
|SASA
|13,93
|1.504.348.481
|% 6,17
|
|GARAN
|7,93
|1.072.221.899
|% -0,63
|
|GUSGR
|4,97
|962.981.403
|% 9,96
|
|EKGYO
|2,29
|922.999.110
|% 0,44
|
|KOZAA
|14,34
|615.486.943
|% 5,44
|
|EKGYO
|2,29
|922.999.110
|% 0,44
|
|TSKB
|1,27
|163.813.661
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,81
|223.485.903
|% -0,55
|
|ODAS
|2,87
|353.966.791
|% -0,35
|
|SASA
|13,93
|1.504.348.481
|% 6,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5838
|8,6268
|% -0,00
|
|Frank
|7,2785
|7,3224
|% 0,79
|
|Riyal
|1,8243
|1,8334
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|13,74
|
|Altın Gr.
|399
|400
|3,20
|
|Cumhuriyet
|2.596
|2.618
|19,10
|
|Tam
|2.674
|2.687
|19,60
|
|Yarım
|1.298
|1.314
|9,60
|
|Çeyrek
|651
|658
|4,80
|
|Gümüş.Ons
|19,38
|19,41
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|4,27
|4,27
|0,04
|
|B. Petrol
|43,05
|43,05
|-0,30
|
Seans Raporu
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -419, 08 kaybederek (% -0.31 ) 134, 389
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17:59XU100
Endeks 118, 742 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 06 altında . İşlem hacmi 15, 581.00 milyon TL de
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17:59BJKAS
Yüzde -3.28 oranında düşüşle 2.65 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 059, 381 adet işlem
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17:58DMSAS
Yüzde -3.19 oranında düşüşle 6.06 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 906, 141 adet işlem
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17:56PSDTC
Yüzde -7.19 oranında düşüşle 12.01 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 092, 415 adet işlem