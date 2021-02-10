***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanı tutarı arttılmasına ilişkin başvuruYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 10.02.2021İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 750.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7SPK Başvuru Tarihi 10.02.2021Ek AçıklamalarŞirketimizin 10.02.2021 tarih 2021/1 sayılı Yönetim Kurulu kararı ileŞirketimizin kayıtlı sermaye sistemi içerisinde bulunan mevcut 200.000.000-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 750.000.000-TL'ye yükseltilmesine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği uyarınca şirketimizin mevcut kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin de bu kapsamda 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesine ve bu amaçla Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7. maddesinin tadil edilmesi hususunda ekli Esas Sözleşme Tadil Tasarısı kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı nezdinde izin müracaatında bulunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Esas sozlesme tadili.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908924BIST