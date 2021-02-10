***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
10.02.2021 18:23
***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanı tutarı arttılmasına ilişkin başvuru
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.02.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 750.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
SPK Başvuru Tarihi 10.02.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 10.02.2021 tarih 2021/1 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile
Şirketimizin kayıtlı sermaye sistemi içerisinde bulunan mevcut 200.000.000-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 750.000.000-TL'ye yükseltilmesine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği uyarınca şirketimizin mevcut kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin de bu kapsamda 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesine ve bu amaçla Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7. maddesinin tadil edilmesi hususunda ekli Esas Sözleşme Tadil Tasarısı kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı nezdinde izin müracaatında bulunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas sozlesme tadili.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908924
BIST
18:051.547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 3,06
|Açılış
|: 1.553
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|Önceki Kapanış
|: 1.544
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1.557
En Düşük
1.536
18:057,0575
En Yüksek
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|Açılış
|: 7,0450
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|Önceki Kapanış
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7,0894
En Düşük
7,0306
18:058,5657
En Yüksek
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|: 8,5450
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
8,5302
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En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 417,25
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|Önceki Kapanış
|: 417,24
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420,42
En Düşük
416,00
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SEKUR
|45,54
|42.480.380
|% 10,00
|
|TKURU
|401,50
|2.207.849
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,53
|405.071
|% 10,00
|
|ERBOS
|66,55
|23.340.280
|% 10,00
|
|BEYAZ
|15,74
|4.183.411
|% 9,99
|
|TGSAS
|35,84
|43.033.754
|% -9,99
|
|DIRIT
|9,82
|17.617.726
|% -9,99
|
|SERVE
|19,21
|1.123.286
|% -9,98
|
|TACTR
|34,12
|2.001.479
|% -9,97
|
|EKIZ
|13,90
|6.870.814
|% -9,97
|
|KOZAL
|136,80
|2.594.950.236
|% -0,51
|
|EKGYO
|2,63
|1.812.749.384
|% 1,15
|
|PETKM
|5,12
|1.363.174.276
|% -3,21
|
|GARAN
|10,18
|1.285.530.264
|% -0,20
|
|KRDMD
|7,03
|946.400.831
|% 0,14
|
|EKGYO
|2,63
|1.812.749.384
|% 1,15
|
|GSDHO
|2,74
|759.000.786
|% 3,01
|
|PETKM
|5,12
|1.363.174.276
|% -3,21
|
|ODAS
|4,21
|874.158.390
|% 1,69
|
|DOHOL
|3,51
|693.010.872
|% -0,85
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0528
|7,0575
|% -0,16
|
|Euro
|8,5588
|8,5657
|% -0,06
|
|Sterlin
|9,7357
|9,7845
|% 0,00
|
|Frank
|7,8932
|7,9407
|% 0,05
|
|Riyal
|1,8745
|1,8839
|% -0,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.841
|5,22
|
|Altın Gr.
|417
|417
|0,02
|
|Cumhuriyet
|2.790
|2.832
|-3,00
|
|Tam
|2.774
|2.845
|-4,84
|
|Yarım
|1.341
|1.376
|-2,35
|
|Çeyrek
|672
|688
|-1,17
|
|Gümüş.Ons
|27,03
|27,06
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,13
|6,14
|-0,05
|
|B. Petrol
|61,51
|61,51
|0,29
|