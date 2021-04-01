***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanı tutarı arttırılmasına ilişkin SPK onaylı esas sözleşme tadil tasarısı hususunda Ticaret Bakanlığı ‘na izin başvurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 10.02.2021İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 750.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7SPK Başvuru Tarihi 10.02.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 26.03.2021Ek AçıklamalarKayıtlı sermaye sistemi içerisinde yer alan şirketimizin mevcut 200.000.000-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 750.000.000-TL'ye yükseltilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği uyarınca şirketimizin mevcut kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin de bu kapsamda 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesi bu amaçla Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7. maddesinin tadil edilmesi hususunda Esas Sözleşme Tadil Tasarısı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanarak ekli yazı şirketimize iletilmişti.Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olan şirketimiz esas sözleşme tadil tasarısı için bugün itibariyle Ticaret Bakanlığı ‘na izin başvurusu yapılmış olup Ticaret Bakanlığı' nın iznini takiben, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında ilgili tadil tasarısı pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.Eklenen DökümanlarEK: 1 esas sözleşme tadili spk onayı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922659BIST