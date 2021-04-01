***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
01.04.2021 17:56
***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanı tutarı arttırılmasına ilişkin SPK onaylı esas sözleşme tadil tasarısı hususunda Ticaret Bakanlığı ‘na izin başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.02.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 750.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
SPK Başvuru Tarihi 10.02.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 26.03.2021
Ek Açıklamalar
Kayıtlı sermaye sistemi içerisinde yer alan şirketimizin mevcut 200.000.000-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 750.000.000-TL'ye yükseltilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği uyarınca şirketimizin mevcut kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin de bu kapsamda 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesi bu amaçla Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7. maddesinin tadil edilmesi hususunda Esas Sözleşme Tadil Tasarısı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanarak ekli yazı şirketimize iletilmişti.
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olan şirketimiz esas sözleşme tadil tasarısı için bugün itibariyle Ticaret Bakanlığı ‘na izin başvurusu yapılmış olup Ticaret Bakanlığı' nın iznini takiben, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında ilgili tadil tasarısı pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 esas sözleşme tadili spk onayı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922659
BIST