***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Ticaret Bakanlığı OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 10.02.2021İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 750.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7SPK Başvuru Tarihi 10.02.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 26.03.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 30.04.2021Ek AçıklamalarŞirketimiz Esas Sözleşmesi'nin sermaye ile ilgili esasları düzenleyen 7. maddesine ilişkin tadil tasarısı 13.04.2021 tarihinde Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmış olup, bugün elimize ulaşmıştır. Onaylı tadil tasarısı ilişikte sunulmakta olup, ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.Eklenen DökümanlarEK: 1 Esas sozlesme tadili ticaret bak.onaylı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928797BIST