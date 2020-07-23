***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
23.07.2020 16:06
***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre,kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861391
BIST
17:24118.931
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 851,36
|Açılış
|: 118.714
|
|Önceki Kapanış
|: 118.080
|
119.672
En Düşük
118.585
17:246,8490
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0022
|Açılış
|: 6,8920
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8950
|
6,8526
En Düşük
6,8309
17:247,9405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0136
|Açılış
|: 7,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9450
|
7,9440
En Düşük
7,9032
17:24413,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,47
|Açılış
|: 414,04
|
|Önceki Kapanış
|: 412,36
|
415,78
En Düşük
410,01
BIST En Aktif Hisseler
|DAGI
|7,37
|4.311.661
|% 10,00
|
|KENT
|2.010,20
|55.851.457
|% 10,00
|
|ALKA
|13,09
|19.609.967
|% 10,00
|
|KONYA
|376,20
|63.733.618
|% 10,00
|
|PKENT
|592,90
|1.648.262
|% 10,00
|
|KUTPO
|37,30
|117.044.140
|% -9,99
|
|ETILR
|3,72
|596.335
|% -9,93
|
|ARMDA
|25,60
|20.708.305
|% -5,26
|
|MEGAP
|4,15
|1.476.058
|% -5,03
|
|MEGAP
|4,15
|1.476.058
|% -5,03
|
|ASELS
|34,70
|1.705.092.975
|% 2,85
|
|THYAO
|11,83
|1.009.846.224
|% 1,02
|
|EKGYO
|2,33
|1.002.864.468
|% -1,68
|
|ISFIN
|4,20
|959.317.659
|% 1,94
|
|ODAS
|2,80
|707.910.136
|% 3,70
|
|EKGYO
|2,33
|1.002.864.468
|% -1,68
|
|ODAS
|2,80
|707.910.136
|% 3,70
|
|ISFIN
|4,20
|959.317.659
|% 1,94
|
|KRDMD
|3,12
|699.084.969
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,75
|293.063.583
|% 1,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6777
|8,7212
|% -0,25
|
|Frank
|7,3626
|7,4069
|% 0,31
|
|Riyal
|1,8207
|1,8299
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.880
|1.880
|8,86
|
|Altın Gr.
|414
|414
|1,67
|
|Cumhuriyet
|2.697
|2.720
|21,80
|
|Tam
|2.778
|2.791
|22,40
|
|Yarım
|1.349
|1.365
|11,00
|
|Çeyrek
|676
|683
|5,50
|
|Gümüş.Ons
|22,55
|22,59
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|4,99
|4,99
|-0,08
|
|B. Petrol
|43,96
|43,96
|-0,32
|
Seans Raporu
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17:38XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 762, 45 artarak (% 0.70 ) 109, 409
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17:38
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EGCYH, KSTUR, TKURU, EGCEY, UFUK, FRIGO
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17:38
GEDIK, BRYAT, DIRIT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:38
ISBIR, ETILR, YAPRK değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:38
Bu seansda işlem gören 291 hisse senedinden 161 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 108 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 22 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem