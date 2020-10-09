***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
09.10.2020 15:34
***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre,kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880458
BIST
18:051.166
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 15,21
|Açılış
|: 1.153
|
|Önceki Kapanış
|: 1.150
|
1.167
En Düşük
1.151
18:057,8494
En Yüksek
|Değişim
|: -1,18%
|| -0,0941
|Açılış
|: 7,8970
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9390
|
7,9571
En Düşük
7,8430
18:059,2865
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -0,0640
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3705
En Düşük
9,2736
18:05486,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 3,02
|Açılış
|: 486,47
|
|Önceki Kapanış
|: 483,44
|
489,65
En Düşük
483,22
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DYOBY
|14,52
|262.715.331
|% 10,00
|
|BEYAZ
|12,43
|24.084.345
|% 10,00
|
|ATSYH
|4,40
|1.301.234
|% 10,00
|
|IDEAS
|11,66
|9.975.379
|% 10,00
|
|UFUK
|14,74
|396.772
|% 10,00
|
|TKURU
|495,20
|2.020.911
|% -10,00
|
|COSMO
|12,24
|3.431.092
|% -10,00
|
|OLMIP
|11,26
|2.381.862
|% -9,99
|
|EMNIS
|63,55
|356.833
|% -9,99
|
|UZERB
|41,26
|2.119.196
|% -9,99
|
|PETKM
|4,61
|2.136.330.830
|% 4,06
|
|SISE
|6,91
|1.429.587.559
|% 1,77
|
|GARAN
|7,10
|1.059.391.288
|% 1,87
|
|TUPRS
|83,05
|820.757.773
|% 1,47
|
|ASELS
|18,11
|710.515.065
|% 0,06
|
|PETKM
|4,61
|2.136.330.830
|% 4,06
|
|ZOREN
|2,76
|682.984.761
|% 1,47
|
|EKGYO
|1,80
|386.881.515
|% 2,86
|
|SISE
|6,91
|1.429.587.559
|% 1,77
|
|KRDMD
|3,47
|695.295.341
|% 2,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8454
|7,8494
|% -1,18
|
|Euro
|9,2707
|9,2865
|% -0,68
|
|Sterlin
|10,1887
|10,2398
|% -0,49
|
|Frank
|8,5895
|8,6413
|% -0,38
|
|Riyal
|2,0880
|2,0984
|% -1,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.925
|30,98
|
|Altın Gr.
|487
|487
|3,38
|
|Cumhuriyet
|3.234
|3.285
|51,00
|
|Tam
|3.220
|3.300
|45,01
|
|Yarım
|1.556
|1.596
|21,77
|
|Çeyrek
|781
|798
|10,88
|
|Gümüş.Ons
|24,68
|24,72
|0,86
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|0,15
|
|B. Petrol
|43,17
|43,17
|-0,17
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PETKM, KOZAA, ARCLK
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 14 artarak (% 1.25 ) 1, 064
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IDEAS, CEOEM, TRCAS, VANGD, KERVN, UFUK, ATSYH, AYCES, BASCM, KENT
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ARTI, UZERB, OLMIP, COSMO, TUCLK, TKURU, KSTUR, EMNIS, BMELK, YAPRK
-
17:58
CEOEM, ADESE, BRISA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında