***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin sermaye artırımı işlemleri kapsamında iş ve işlemlerin yürütülmesi konusunda Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş ile aracılık sözleşmesi bugün imzalanmıştır.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840422BIST