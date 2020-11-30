***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.11.2020 13:40
***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mehmet Zekai Gümüşdiş 29.11.2020 tarihinde vefat etmiştir.
Bu acı kaybımızı kamuoyu ile paylaşır kederli ailesine başsağlığı dileriz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890515
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