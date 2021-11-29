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***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

29.11.2021 18:21
***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 29.11.2021 tarih ve 2021/15 sayılı kararı uyarınca,
Şirketimiz üretim tesislerinin de üzerinde bulunduğu aktifimizde kayıtlı bulunan 142.514 m2 arazi ile Gençoğlu Holding A.Ş., Orhan Ümit Gençoğlu, Turhan Gençoğlu'na ait 83.951 m² arazi olmak üzere toplam 226.465 m² lik alana sahip parseller üzerinde, konut, ticari alanlar, kentsel sosyal donatı alanları ile bir bütün olacak şekilde, çevreye saygılı ve Bursa'nın gelişimiyle uyumlu konsepte sahip bir inşaat projesi ("Proje") geliştirilmesi için Şirketimiz ile Akfen GYO A.Ş., Gençoğlu Holding A.Ş., Orhan Ümit Gençoğlu ve Turhan Gençoğlu arasında Mutabakat Metni ve Sözleşme imzalanmasına
ve
Proje çalışmaları çerçevesinde, ihracata dayalı artan taleplerin karşılanabilmesi için kapasitemizi arttırmak, hammaddeye daha yakın olabilmek ve beraberinde bir çok girdi maliyetimizin de aşağı çekilmesine katkı sağlayabilmek amacıyla, mevcut üretim tesisimizin daha uygun bir yere taşınması için çalışmaların başlatılmasına
Karar verilmiş olup, Akfen GYO A.Ş. ile 29/11/2021 tarihinde Mutabakat Metni imzalanarak proje çalışmaları başlatılmıştır.
Gelişmeler tam ve zamanında kamuoyu ile paylaşılacaktır.
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980116


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