***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 29.11.2021 tarih ve 2021/15 sayılı kararı uyarınca,Şirketimiz üretim tesislerinin de üzerinde bulunduğu aktifimizde kayıtlı bulunan 142.514 m2 arazi ile Gençoğlu Holding A.Ş., Orhan Ümit Gençoğlu, Turhan Gençoğlu'na ait 83.951 m² arazi olmak üzere toplam 226.465 m² lik alana sahip parseller üzerinde, konut, ticari alanlar, kentsel sosyal donatı alanları ile bir bütün olacak şekilde, çevreye saygılı ve Bursa'nın gelişimiyle uyumlu konsepte sahip bir inşaat projesi ("Proje") geliştirilmesi için Şirketimiz ile Akfen GYO A.Ş., Gençoğlu Holding A.Ş., Orhan Ümit Gençoğlu ve Turhan Gençoğlu arasında Mutabakat Metni ve Sözleşme imzalanmasınaveProje çalışmaları çerçevesinde, ihracata dayalı artan taleplerin karşılanabilmesi için kapasitemizi arttırmak, hammaddeye daha yakın olabilmek ve beraberinde bir çok girdi maliyetimizin de aşağı çekilmesine katkı sağlayabilmek amacıyla, mevcut üretim tesisimizin daha uygun bir yere taşınması için çalışmaların başlatılmasınaKarar verilmiş olup, Akfen GYO A.Ş. ile 29/11/2021 tarihinde Mutabakat Metni imzalanarak proje çalışmaları başlatılmıştır.Gelişmeler tam ve zamanında kamuoyu ile paylaşılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980116BIST