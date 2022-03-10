***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.11.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar29.11.2021 tarihli özel durum açıklamamız kapsamında Akfen GYO tarafından geliştirilecek olan konsept projeye dair, Şirketimiz, Akfen GYO ve Tabanlıoğlu Mimarlık A.Ş. arasında 10.03.2022 tarihinde (bugün) "Karma Kullanım Projesi Mimari Ön Konsept Tasarım Hizmetleri Sözleşmesi" imzalanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008983BIST