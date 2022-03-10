***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.03.2022 12:06
***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.11.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
29.11.2021 tarihli özel durum açıklamamız kapsamında Akfen GYO tarafından geliştirilecek olan konsept projeye dair, Şirketimiz, Akfen GYO ve Tabanlıoğlu Mimarlık A.Ş. arasında 10.03.2022 tarihinde (bugün) "Karma Kullanım Projesi Mimari Ön Konsept Tasarım Hizmetleri Sözleşmesi" imzalanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008983
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|GRSEL
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|FORMT
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|DOHOL
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|1,92
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|946
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|71,00
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|Tam
|6.241
|6.400
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|Yarım
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|42,97
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|1.513
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|21,48
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