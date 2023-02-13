***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 13.02.2023 tarihli kararı uyarıncaSermaye Piyasası Kurul Karar Organı'nın, 09/02/2023 tarih ve 8/174 sayılı Kararı çerçevesinde 06.02.2023 tarihinde 10 ilimizi etkileyen büyük deprem felaketi sebebiyle, yaşanmakta olan bu olağanüstü süreçte, ihtiyaçlara gereksinim doğduğu sürece res'en ya da talep üzerine, doğrudan ve/veya bağış toplamaya yasal yetkili kılınmış kurum ve kuruluşlar aracılığıyla depremzedelere ayni ve/veya nakdi bağış ve yardımda bulunulmasına, yapılan bağış ve yardımların türü, toplam tutarı ve bağış yapılan taraf/taraflar hakkında yapılacak 2022 olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerine kapsamlı bilgi verilmesine ve 2023 yılı bağış sınırının bu yapılmakta olan bağış ve yardımları içerecek şekilde belirlenerek pay sahiplerinin onayına sunulmasına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.Depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz.Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1112935BIST