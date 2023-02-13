***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.02.2023 17:04
***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 13.02.2023 tarihli kararı uyarınca
Sermaye Piyasası Kurul Karar Organı'nın, 09/02/2023 tarih ve 8/174 sayılı Kararı çerçevesinde 06.02.2023 tarihinde 10 ilimizi etkileyen büyük deprem felaketi sebebiyle, yaşanmakta olan bu olağanüstü süreçte, ihtiyaçlara gereksinim doğduğu sürece res'en ya da talep üzerine, doğrudan ve/veya bağış toplamaya yasal yetkili kılınmış kurum ve kuruluşlar aracılığıyla depremzedelere ayni ve/veya nakdi bağış ve yardımda bulunulmasına, yapılan bağış ve yardımların türü, toplam tutarı ve bağış yapılan taraf/taraflar hakkında yapılacak 2022 olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerine kapsamlı bilgi verilmesine ve 2023 yılı bağış sınırının bu yapılmakta olan bağış ve yardımları içerecek şekilde belirlenerek pay sahiplerinin onayına sunulmasına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
Depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz.
Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1112935
BIST
10:424.505
En Yüksek
|Değişim
|: -8,62%
|| -424,84
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.485
10:4218,8422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0101
|Açılış
|: 19,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0450
|
18,8523
En Düşük
18,7950
10:4220,1914
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0746
|Açılış
|: 20,3900
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|Önceki Kapanış
|: 20,3300
|
20,2176
En Düşük
20,0009
10:421.122,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -6,00
|Açılış
|: 1.122,99
|
|Önceki Kapanış
|: 1.128,82
|
1.130,12
En Düşük
1.122,18
BIST En Aktif Hisseler10:42
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AHGAZ
|80,00
|275.594.403
|% 0,00
|
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AHGAZ
|80,00
|275.594.403
|% 0,00
|
|THYAO
|127,20
|6.282.520.280
|% 0,00
|
|ASELS
|52,95
|4.591.440.688
|% 0,00
|
|TUPRS
|522,70
|3.368.096.939
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|KOZAL
|494,20
|2.744.387.328
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|EKGYO
|6,55
|1.114.251.104
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,13
|1.125.597.295
|% 0,00
|
|AKBNK
|14,70
|1.807.507.624
|% 0,00
|
|BUCIM
|5,90
|605.190.766
|% 0,00
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8381
|18,8422
|% 0,05
|
|Euro
|20,1814
|20,1914
|% 0,37
|
|Sterlin
|22,7848
|22,8991
|% 0,67
|
|Frank
|20,3752
|20,4979
|% 0,35
|
|Riyal
|5,0062
|5,0313
|% 0,06
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.854
|-10,65
|
|Altın Gr.
|1.123
|1.123
|-5,40
|
|Cumhuriyet
|7.592
|7.706
|-9,00
|
|Tam
|7.611
|7.675
|-20,00
|
|Yarım
|3.718
|3.756
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.859
|1.878
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|21,89
|21,91
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|13,28
|13,30
|-0,05
|
|B. Petrol
|86,09
|86,09
|-0,30
|
Seans Raporu
10:42
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17:46
CMBTN, INTEM, AKCNS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:31
BUCIM, CMBTN, CMENT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:01
AKCNS, BUCIM, AFYON değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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16:46
AFYON, NIBAS, BMSCH değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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16:31
AKSUE, CMENT, CMBTN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında