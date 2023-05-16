***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 16.05.2023 tarihli toplantısında Şirketimiz, mevcut sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında enerji verimliliği hedefleri doğrultusunda, Şirketimiz kendi ihtiyacının tamamının karşılanmasına yönelik elektrik üretimi amacıyla Güneş Enerjisi Santrali (GES) projesi fizibilite çalışması başlatılmasına ve bu çerçevede proje geliştirme, mühendislik, ürün tedariki, inşaat mekanik ve elektronik olarak tüm işin anahtar teslimi ve işletilmesine dair alternatif işbirlikleri ve araştırmaların gerçekleştirmesine, karar verilmiştir.Gelişmeler tam ve zamanında kamuoyu ile paylaşılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151764BIST