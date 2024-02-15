***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.10.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar30.10.2023 tarihli özel durum açıklamasına ilişkin olarak, Uşak Çevre , Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından 15.02.2024 tarihinde (bugün) tarafımıza ulaşan yazıya istinaden29.07.2022 tarih ve 31907 Sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği kapsamında Çevresel Etki Değerlendirmesinin gerekli olup olmadığının araştırılması amacıyla hazırlanan proje tanıtım dosyası incelenmiş olup ÇED Yönetmeliği'nin 17. Maddesi gereğince "Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Gerekli Değildir" kararı verilmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249738BIST