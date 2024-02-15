***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.02.2024 13:56
***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.10.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
30.10.2023 tarihli özel durum açıklamasına ilişkin olarak, Uşak Çevre , Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından 15.02.2024 tarihinde (bugün) tarafımıza ulaşan yazıya istinaden
29.07.2022 tarih ve 31907 Sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği kapsamında Çevresel Etki Değerlendirmesinin gerekli olup olmadığının araştırılması amacıyla hazırlanan proje tanıtım dosyası incelenmiş olup ÇED Yönetmeliği'nin 17. Maddesi gereğince "Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Gerekli Değildir" kararı verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249738
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|TDGYO
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|HKTM
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|MARBL
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|THYAO
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|REEDR
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|EREGL
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|3.723.305.257
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|2.063.858.778
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