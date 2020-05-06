GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

06.05.2020 17:36
GÜNCEL HABERLER



***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin SPK Başvurusu-Revize
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.04.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 55.600.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 175.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREPENG00033 1.248.597,912 2.681.341,550 214,74820 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREPENG00033 Hamiline
B Grubu, PENGD, TRAPENGD91A8 54.351.402,088 116.718.658,450 214,74820 1,00 B Grubu B Grubu, PENGD, TRAPENGD91A8 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 55.600.000 119.400.000,000 214,74820

Para Birimi TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 05.05.2020

Ek Açıklamalar
22 Nisan 2020 tarihli Özel Durum Açıklamamızda, Şirketimizin 200.000.000.- TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 55.600.000.- TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanması suretiyle %214,748201439 oranında 119.400.000.- TL artırılarak 175.000.000.- TL'ye çıkarılmasına, karar verildiği açıklanmış olup ilgili sermaye artırımına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na 05 Mayıs 2020 tarihinde (bugün) başvuru yapılmıştır. Kurulca onaylanmamış taslak İzahname ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna duyurulur.
Not:İlgili şablonda SPK başvuru tarihi bilgisi ilgili alana girilerek tekrar gönderim yapılmıştır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Penguen_Taslak_Izahname.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843085


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:5298.637
Değişim :  -0,10% |  -100,82
Açılış :  98.886  
Önceki Kapanış :  98.738  
En Yüksek
99.280 En Düşük
98.069
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ALKA 7,81 16.719.733 % 10,00  
KUTPO 13,20 6.770.803 % 10,00  
RODRG 2,20 634.858 % 10,00  
POLTK 121,00 205.382 % 10,00  
YONGA 15,73 238.152 % 10,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,8481 8,8925 % 0,80  
Frank 7,3345 7,3787 % 1,18  
Riyal 1,9069 1,9165 % 1,43  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.690 1.691 -14,98  
Altın Gr. 390 391 2,14  
Cumhuriyet 2.498 2.550 10,10  
Tam 2.571 2.617 14,40  
Yarım 1.255 1.279 7,00  
Çeyrek 626 640 3,60  
Gümüş.Ons 14,96 15,00 0,01  
Gümüş Gr. 3,45 3,46 0,05  
B. Petrol 30,05 30,05 -0,92  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru