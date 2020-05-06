***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin SPK Başvurusu-RevizeYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 22.04.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000Mevcut Sermaye (TL) 55.600.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 175.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREPENG00033 1.248.597,912 2.681.341,550 214,74820 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREPENG00033 HamilineB Grubu, PENGD, TRAPENGD91A8 54.351.402,088 116.718.658,450 214,74820 1,00 B Grubu B Grubu, PENGD, TRAPENGD91A8 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 55.600.000 119.400.000,000 214,74820Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 05.05.2020Ek Açıklamalar22 Nisan 2020 tarihli Özel Durum Açıklamamızda, Şirketimizin 200.000.000.- TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 55.600.000.- TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanması suretiyle %214,748201439 oranında 119.400.000.- TL artırılarak 175.000.000.- TL'ye çıkarılmasına, karar verildiği açıklanmış olup ilgili sermaye artırımına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na 05 Mayıs 2020 tarihinde (bugün) başvuru yapılmıştır. Kurulca onaylanmamış taslak İzahname ekte yer almaktadır.Kamuoyuna duyurulur.Not:İlgili şablonda SPK başvuru tarihi bilgisi ilgili alana girilerek tekrar gönderim yapılmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Penguen_Taslak_Izahname.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843085BIST