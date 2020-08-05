***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREPENG00033 1.248.597,912 2.681.341,550 214,74820 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREPENG00033 Hamiline PENG3(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRPENG00043B Grubu, PENGD, TRAPENGD91A8 54.351.402,088 116.718.658,450 214,74820 1,00 B Grubu B Grubu, PENGD, TRAPENGD91A8 Hamiline PENGD(RÜÇHAN), TRRPENG00050 194.831,872Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 55.600.000 119.400.000,000 214,74820 194.831,872Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Yoktur.Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 21.07.2020Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 04.08.2020Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 05.05.2020SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 16.07.2020Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 23.07.2020 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 22.07.2020 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimizin 200.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak üzere, 55.600.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %214,748201439 oranında 119.400.000 TL artırılarak 175.000.000 TL'ye artırılmasına ilişkin olarak yeni pay alma haklarının kullanımı 21.07.2020 tarihinde başlayıp 04.08.2020 tarihinde sona ermiştir. Ortaklarımızın yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların toplam nominal değeri 194.831,872 TL olup, kalan paylar 06.08.2020 - 07.08.2020 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada, nominal bedelinde altında kalmamak kaydıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa' da oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır. Satışa sunulacak payların tamamının satışının 2 iş gününden önce tamamlanması durumunda satış sona erdirilecektir. Halka arz yoluyla satın alınan paylar, işlem tarihinden iki iş günü (T+2) sonra, takas işleminin Takasbank A.Ş. nezdinde gerçekleştirilmesini takiben, yatırımcıların MKK nezdindeki hesaplarına aktarılacaktır.Pay sahiplerine ve kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865375BIST