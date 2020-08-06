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***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

06.08.2020 13:03
GÜNCEL HABERLER



***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Sermaye Artırımı tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.05.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 55.600.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 175.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREPENG00033 1.248.597,912 2.681.341,550 214,74820 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREPENG00033 Hamiline PENG3(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRPENG00043
B Grubu, PENGD, TRAPENGD91A8 54.351.402,088 116.718.658,450 214,74820 1,00 B Grubu B Grubu, PENGD, TRAPENGD91A8 Hamiline PENGD(RÜÇHAN), TRRPENG00050 194.831,872

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 55.600.000 119.400.000,000 214,74820 194.831,872

Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Yoktur.
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 21.07.2020
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 04.08.2020
Para Birimi TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 05.05.2020
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 16.07.2020
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 23.07.2020 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 22.07.2020 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimizin sermaye artırımı işlemlerinde ortaklar tarafından kullanılmayan 194.831,872 adet payın Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasada 06.08.2020-07.08.2020 tarihleri arasında satılması planlanmış olup 06.08.2020 (bugün) tarihinde tamamı satılmış ve sermaye artırımı tamamlanmıştır.
Böylelikle şirketimizin sermaye artırımına katılım % 100 oranında gerçekleşerek şirket sermayesi 175.000.000 TL' ye ulaşmış ve sermaye artırımı başarı ile tamamlanmıştır.
Sermaye artırımına katılan tüm paydaşlarımıza teşekkür ederiz





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865889


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PINSU 5,50 34.154.219 % 10,00  
RTALB 47,18 96.648.773 % 9,98  
KLGYO 8,71 38.416.558 % 9,97  
ULUUN 10,71 231.437.573 % 9,96  
ERSU 4,42 31.912.399 % 9,95  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 9,5532 9,6011 % 3,69  
Frank 7,9655 8,0135 % 3,11  
Riyal 1,9371 1,9468 % 3,41  
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Cumhuriyet 3.203 3.339 244,50  
Tam 3.299 3.455 271,30  
Yarım 1.601 1.674 120,20  
Çeyrek 803 842 64,00  
Gümüş.Ons 28,27 28,31 1,33  
Gümüş Gr. 6,62 6,63 0,52  
B. Petrol 45,59 45,59 0,40  
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