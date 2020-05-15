***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
15.05.2020 18:36
***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.04.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Artışından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Raporun revize edilmiş hali ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845548
BIST
18:051.092
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.088
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.101
En Düşük
1.084
18:057,3831
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0100
|Açılış
|: 7,4340
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4300
|
7,3831
En Düşük
7,3518
18:058,8131
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0081
|Açılış
|: 8,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7800
|
8,8260
En Düşük
8,7756
18:05474,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 4,03
|Açılış
|: 474,90
|
|Önceki Kapanış
|: 470,83
|
478,22
En Düşük
468,05
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ARMDA
|29,04
|6.026.582
|% 10,00
|
|MAKTK
|2,53
|90.056.109
|% 10,00
|
|MRGYO
|2,09
|9.993.185
|% 10,00
|
|RTALB
|57,20
|666.630.687
|% 10,00
|
|TKURU
|80,95
|340.880
|% 9,99
|
|SILVR
|4,05
|194.243.528
|% -10,00
|
|RALYH
|13,05
|37.926.518
|% -10,00
|
|KENT
|2.266,70
|15.100.755
|% -10,00
|
|KLGYO
|6,80
|545.867.176
|% -9,93
|
|SEKFK
|4,11
|22.578.590
|% -9,87
|
|GARAN
|7,13
|1.392.503.819
|% 2,44
|
|GUSGR
|6,13
|1.082.278.309
|% 9,86
|
|ASELS
|17,70
|799.053.971
|% -0,78
|
|RTALB
|57,20
|666.630.687
|% 10,00
|
|KRDMD
|2,87
|630.922.713
|% 0,70
|
|EKGYO
|1,94
|615.266.023
|% 0,52
|
|KRDMD
|2,87
|630.922.713
|% 0,70
|
|GARAN
|7,13
|1.392.503.819
|% 2,44
|
|GUSGR
|6,13
|1.082.278.309
|% 9,86
|
|YKBNK
|2,13
|253.834.320
|% 1,43
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3747
|7,3831
|% 0,14
|
|Euro
|8,7970
|8,8131
|% 0,09
|
|Sterlin
|9,7384
|9,7872
|% 1,06
|
|Frank
|8,1340
|8,1830
|% 0,39
|
|Riyal
|1,9608
|1,9706
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.992
|1.993
|-9,55
|
|Altın Gr.
|475
|475
|4,07
|
|Cumhuriyet
|3.153
|3.201
|22,00
|
|Tam
|3.128
|3.207
|6,77
|
|Yarım
|1.512
|1.551
|3,28
|
|Çeyrek
|758
|776
|1,63
|
|Gümüş.Ons
|27,66
|27,70
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,59
|0,03
|
|B. Petrol
|45,17
|45,17
|-0,29
|