***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.04.2020Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Artışından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Raporun revize edilmiş hali ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845548BIST